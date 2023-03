Eurovision: Επισήμως η Loreen ξανά στη σκηνή, 11 χρόνια μετά το "Euphoria" - Ηδη στην κορυφή το "Tattoo" (βίντεο) Ψυχαγωγία 10:23, 17.03.2023 linkedin

Η Loreen θα εκπροσωπήσει ξανά τη Σουηδία με το τραγούδι "Tattoo" - για το οποίο καποιοι λένε ότι μοιάζει αρκετά με το "The winner takes it all" των ΑΒΒΑ