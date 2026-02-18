Λογαριασμός
Eurovision 2026: Το τραγούδι της Φινλανδίας που, αν βγει, θεωρείται το απολυτό φαβορί (και απειλεί σοβαρά τον Akyla)

Το, ομολογουμένως «δυνατό» κομμάτι ονομάζεται "Liekinheitin" (Φλογοβόλο) και έχει γίνει ήδη viral, πριν καν περάσει από τον εθνικό τελικό της χώρας

eurovision finlandia

 

Ο Ακύλας με το «Φέρτο» θα μπορούσε να φέρει φέτος την Eurovision στην Ελλάδα αν δεν είχε έναν πολύ ισχυρό αντίπαλο (σύμφωνα με τα προγνωστικά, το οποία βέβαια μπορούν να ανατραπούν). Η Φινλανδία, ως χώρα ακόμα και όχι ως συγκεκριμένη συμμετοχή – εμφανίζεται το φαβορί για την Eurovision 2026 λόγω των πολύ δυνατών τραγουδιών που θα διαγωνιστούν στον εθνικό τελικό της χώρας  που θα γίνει 28 Φεβρουαρίου 2026, στο Nokia Arena της πόλης Tampere.

Ανάμεσα στα τραγούδια ξεχωρίζει ένα, το οποίο και θα βγει τελικά, κρίνοντας από το γεγονός ότι ξεπέρασε τις περισσότερες υποψήφιες συμμετοχές σε αναπαραγωγές στο YouTube, μέσα σε μόλις μία μέρα από τη δημοσίευσή του – κοινώς έγινε στην Φιναλνδία viral όπως και το «Φερτο» του Akyla στην Ελλάδα.

Το, ομολογουμένως «δυνατό» κομμάτι ονομάζεται “Liekinheitin” (Φλογοβόλο) και ερμηνεύεται από το ντουέτο Linda Lampenius & Pete Parkkonen.

Το "Liekinheitin" συνδυάζει στοιχεία σύγχρονου pop ήχου με κλασική τεχνική –συνδυασμός εγγυημένης επιτυχίας τα τελευταία χρόνια στη Eurovision. 

Τα προγνωστικά και τα στοιχήματα το φέρνουν ήδη στην πρώτη θέση, με το «Φέρτο» του Ακύλα στην δεύτερη. 

