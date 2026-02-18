Ανάμεσα στα τραγούδια ξεχωρίζει ένα, το οποίο και θα βγει τελικά, κρίνοντας από το γεγονός ότι ξεπέρασε τις περισσότερες υποψήφιες συμμετοχές σε αναπαραγωγές στο YouTube, μέσα σε μόλις μία μέρα από τη δημοσίευσή του – κοινώς έγινε στην Φιναλνδία viral όπως και το «Φερτο» του Akyla στην Ελλάδα.
Το, ομολογουμένως «δυνατό» κομμάτι ονομάζεται “Liekinheitin” (Φλογοβόλο) και ερμηνεύεται από το ντουέτο Linda Lampenius & Pete Parkkonen.
Το "Liekinheitin" συνδυάζει στοιχεία σύγχρονου pop ήχου με κλασική τεχνική –συνδυασμός εγγυημένης επιτυχίας τα τελευταία χρόνια στη Eurovision.
Τα προγνωστικά και τα στοιχήματα το φέρνουν ήδη στην πρώτη θέση, με το «Φέρτο» του Ακύλα στην δεύτερη.
