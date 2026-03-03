Eurovision 2026 – προγνωστικά: 3ος ο Ακύλας, στη 10αδα η Κύπρος 

Κατά μία θέση υποχωρεί σήμερα στα προγνωστικά της Eurovision 2026 η Ελλάδα.

Η παρουσίαση του τραγουδιού της Δανίας, έριξε από την δεύτερη θέση το «Φέρ’ το» του Ακύλα, δίνοντάς μας την 3η θέση.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Eurovision World, η Κύπρος παραμένει στην 10άδα, με την Antigoni και το "Jalla" να φιγουράρουν στην 8η θέση.

Παρόλο που οι πιθανότητες νίκης για την Ελλάδα υπολογίζονται στο 10%, οι αποδόσεις των στοιχηματικών εταιρειών τοποθετούν τη χώρα μας λίγο πιο κάτω από τη συμμετοχή της Δανίας, με το τραγούδι «Før Vi Går Hjem» (και τον τραγουδιστή να φέρνει λίγο σε Måneskin).

Η Φινλανδία με το (ομολογουμένως δυνατό) κομμάτι "Liekinheitin" παραμένει σταθερά στην κορυφή, με ποσοστό 21% και αποδόσεις που ξεκινούν από 2,8.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.