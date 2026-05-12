Eurovision 2026: Ο Ακύλας εντυπωσιάζει ενώ η Βιέννη θωρακίζεται

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Σήμερα το βράδυ πραγματοποιείται ο πρώτος ημιτελικός του διαγωνισμού Eurovision στη Βιέννη, όπου η πόλη φιλοξενεί για τρίτη φορά το σημαντικό μουσικό γεγονός που παρακολουθούν περίπου 170 εκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως.

Ο Ακύλας, που θα εμφανιστεί τέταρτος στη σειρά, ξεχωρίζει ως ένα τηλεοπτικό υπερθέαμα με δυναμική παρουσία και μεγάλη ενέργεια επί σκηνής.

Η Μολδαβία προκάλεσε ενθουσιασμό με το εκρηκτικό της τραγούδι, ενώ η συμμετοχή της Φινλανδίας θεωρείται από τα μεγαλύτερα φαβορί του διαγωνισμού.

Ευρώπη και Βιέννη κινούνται σε ρυθμούς Eurovision καθώς σήμερα το βράδυ πραγματοποιείται ο πρώτος ημιτελικός του διαγωνισμού. Ο Ακύλας εντυπωσιάζει.

Ανταπόκριση από τη Βιέννη



Η αυστριακή πρωτεύουσα να φιλοξενεί για τρίτη φορά το μεγαλύτερο μουσικό τηλεοπτικό γεγονός στον κόσμο, το οποίο παρακολουθούν περίπου 170 εκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως.



Ήδη από τις χθεσινές πρόβες, ο Ακύλας έκλεψε τις εντυπώσεις. Ο ίδιος θα εμφανιστεί 4ος στη σειρά του σημερινού ημιτελικού. Θεωρείται από πολλούς εδώ στη Βιέννη ένα πραγματικό τηλεοπτικό υπερθέαμα επί σκηνής με τρομερή ενέργεια και δυναμική παρουσία. Ταυτόχρονα, η Μολδαβία ξεσήκωσε το κοινό με το εκρηκτικό της τραγούδι, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και η συμμετοχή της Φινλανδίαςπου είναι ένα από τα μεγαλύτερα φαβορί.

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας λόγω Ισραήλ

Πέρα από τη μουσική και το θέαμα, η φετινή Eurovision διεξάγεται μέσα σε ένα ιδιαίτερα τεταμένο πολιτικό κλίμα. Η αστυνομία της Βιέννης χαρακτηρίζει τη φετινή Eurovision ως μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις ασφαλείας που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η πόλη λόγω των πιθανών διαδηλώσεων και κινητοποιήσεων γύρω από τη συμμετοχή του Ισραήλ.



Μέχρι στιγμής έχουν δηλωθεί αρκετές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, με τις αυστριακές αρχές να εκτιμούν ότι οι κινητοποιήσεις στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου μπορεί να συγκεντρώσουν έως και 3.000 διαδηλωτές.Μάλιστα, το προηγούμενο Σάββατο πραγματοποιήθηκε ήδη αντιισραηλινή διαδήλωση στο κέντρο της Βιέννης υπό ισχυρή αστυνομική παρουσία.



Το πολιτικό κλίμα αποτυπώνεταικαι στις αντιδράσεις δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων απέναντι στη συμμετοχή του Ισραήλ. Η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Ισλανδία, η Ολλανδία και η Σλοβενία μποϊκοτάρουν τη φετινή Eurovision και δεν θα μεταδώσουν τη διοργάνωση ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

Νέοι κανόνες στο televoting

Την ίδια στιγμή, η EBU προχωρά φέτος σε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο ψηφοφορίας. Μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσαν οι οργανωμένες online καμπάνιες μαζικής ψηφοφορίας υπέρ του Ισραήλ το 2025, αποφασίστηκε για πρώτη φορά να μειωθεί ο αριθμός ψήφων ανά χρήστη από 20 σε 10.



Μάλιστα, η ισραηλινή αποστολή δέχτηκε επίσημη προειδοποίηση από την EBU, μετά από βίντεο που κυκλοφόρησαν online και καλούσαν το κοινό να ψηφίσει «10 φορές για το Ισραήλ». Η EBU ξεκαθάρισε ότι τέτοιου είδους άμεσες προτροπές δεν συνάδουν με το πνεύμα του διαγωνισμού και τους νέους κανόνες προώθησης. Το Ισραήλ εκπροσωπεί φέτος ο 27χρονος Νόαμ Μπετάν με το τραγούδι «Michelle».



Μέσα σε αυτό το φορτισμένο κλίμα, το κοινό περιμένει με μεγάλη ανυπομονησία και την επιστροφή της Βίκυς Λέανδρος στη σκηνή της Eurovision μετά από πολλές δεκαετίες.



Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.