Eurovision 2026: Εντυπωσίασε ο Akylas με το «Ferto» στην πρόβα για την κριτική επιτροπή

Η Jury Rehearsal της ελληνικής αποστολής ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα στη Wiener Stadthalle, με τον Akyla να γνωρίζει κυριολεκτικά την αποθέωση τόσο από το κοινό μέσα στην αρένα, όσο και από τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους στο press center.

Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας παρέδωσε μία άρτια εμφάνιση, όντας εξαιρετικός τόσο φωνητικά όσο και σκηνικά, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά πως η ελληνική συμμετοχή βρίσκεται πλέον ανάμεσα στις πιο δυνατές παρουσίες του φετινού πρώτου ημιτελικού.

Η εμφάνιση ανοίγει με τον Akyla μόνο στη σκηνή, πατώντας ουσιαστικά το «play» σε ένα βιντεοπαιχνίδι, επί σκηνής.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο σημείο όπου ακούγεται η λύρα, ο Akylas κάνει μια ξεκάθαρη αναφορά στην Έλενα Παπαρίζου και το «My Number One», αφού αναπαράγει το ίδιο κομμάτι από τη δική της χορογραφία.

Στο δεύτερο κουπλέ, η σκηνή μεταμορφώνεται μέσα από ένα εντυπωσιακό 3D visual effect, δημιουργώντας την αίσθηση πως ο Akylas βρίσκεται στο κέντρο ενός ανεμοστρόβιλου γεμάτου αντικείμενα και εικόνες εμπνευσμένες από τον κόσμο των video games.

Η ατμόσφαιρα μέσα στη Wiener Stadthalle ήταν εκρηκτική, με το κοινό να ανταποκρίνεται θερμά από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή της εμφάνισης, ενώ θετική αναμένουμε και την ψηφοφορία των κριτικών επιτροπών που ψηφίζουν απόψε για το αποτέλεσμα του ημιτελικού.

Την ίδια ώρα, η Ελλάδα συνεχίζει σταθερά την ανοδική της πορεία στις στοιχηματικές αποδόσεις και όλα δείχνουν πως μετά τη μετάδοση του αυριανού show, οι ισορροπίες ενδέχεται να αλλάξουν ακόμη περισσότερο. Η Φινλανδία μπορεί να παραμένει το μεγάλο φαβορί, όμως η ελληνική αποστολή φαίνεται πλέον να πλησιάζει απειλητικά.

Η εβδομάδα της Eurovision προμηνύεται εξαιρετικά ενδιαφέρουσα για τη χώρα μας, η οποία πλέον δείχνει ικανή να διεκδικήσει με σοβαρές αξιώσεις ακόμη και την κορυφή.

Πηγή: Eurovisionfun/skai.gr

