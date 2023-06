Δωρεάν εκδηλώσεις στην πόλη: 4 προτάσεις για την Παρασκευή 9 Ιουνίου

Ομιλίες και παραστάσεις με δωρεάν είσοδο, στη σημερινή μας ατζέντα για την Παρασκευή 9 Ιουνίου

Σεληνιασμός” του Ζορζ Σιμενόν στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή

Την Παρασκευή 9 Ιουνίου, το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή φιλοξενεί την θεατρική παράσταση “Σεληνιασμός“, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Ζορζ Σιμενόν, δραματοποιημένη από δεκατέσσερεις φοιτητές από την Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης “Τεχνών Εκατό” με τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Δημήτρη Κουρούμπαλη αναλαμβάνουν το δύσκολο αυτό έργο. Υπόθεση: Ένα από τα καλύτερα “σκοτεινά” μυθιστορήματα του Σιμενόν για την κατάπτωση και την τρέλα, διαδραματίζεται στην Αφρική, στην γαλλική αποικία της Γκαμπόν. Ένας νέος Γάλλος ερωτεύεται την ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου στο οποίο μόλις έχει γίνει ένας μυστηριώδης φόνος. Η Αντέλ, βασική ύποπτη, τον πείθει να ξεκινήσουν ένα μεγάλο και δύσκολο ταξίδι στην ενδοχώρα. Η ζούγκλα, ο πυρετός, οι υποψίες και η παράφορη ζήλια οδηγούν τον νέο σε ένα κρεσέντο ψυχικής διαταραχής που καταλήγει στην παραφροσύνη.

9/6, 18:30 (προκράτηση θέσης εδώ)

Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή – Ερατοσθένους 13, Αθήνα

Η περφόρμανς ”Άγονη Γη” των Ραφίκα Σαουίς και Μιχάλη Αργυρού στο Θέατρο Σταθμός

100 χρόνια από την “Έρημη Χώρα” και 70 χρόνια από το εξώδικο του T.S Έλιοτ στον καναδό καθηγητή Τζον Πίτερ, όταν εκείνος δημοσίευσε το άρθρο του στο περιοδικό Essays in Criticism, υποστηρίζοντας πως η “Άγονη Γη” είναι μια ελεγεία για τον αγαπημένο του νεκρό, η Ραφίκα Σαουίς και ο Μιχάλης Αργυρού ερευνούν τον κενό τόπο που δημιουργείται ανάμεσα στην επιθυμία και στην πραγματικότητα και δημιουργούν μία σωματική και εικαστική εικονοποίηση του ποιήματος του Τ.Σ Έλιοτ. Ένα χρόνο μετά τη περφόρμανς Μακράς Διάρκειας (4 ημερών) που έλαβε χώρα στο Metaphor Athens το Νοέμβριο του 2021, σε επιμέλεια Σωζήτας Γκουντούνα και σε παραγωγή των Greece in USA, LAB FOR ARTS και METHAPHORATHENS, η ακτιβίστρια και αρθρογράφος Βανέσσα Βενέτη και η νεαρή εικαστικός Ίριδα Τσουρή, παρουσιάζουν στην σκηνή του θεάτρου Σταθμός ρινίσματα μνήμης και αντοχής, παραμονές του Athens Pride 2023. Μετά από τις περφόρμανς, ο Γιάννης Αντιόχου, μεταφραστής της Έρημης Χώρας του Τ.Σ Έλιοτ, και οι περφόρμερ, θα συνομιλήσουν με το κοινό σε μια ανοιχτή συζήτηση για την έννοια της μετάβασης.

9/6, 20:00

Θέατρο Σταθμός – Βίκτωρος Ουγκώ 55, Αθήνα

