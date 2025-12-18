Δεν θα πιστέψετε ποιος σχεδίασε το εξώφυλλο του νέου άλμπουμ του A$AP Rocky: Ο Τιμ Μπάρτον…

Ο A$AP Rocky αποκάλυψε το εξώφυλλο του επερχόμενου άλμπουμ του, «Don’t be Dumb» που δημιούργησε ο Τιμ Μπάρτον και μάλιστα επιβεβαίωσε ότι μια ταινία με τον σκηνοθέτη είναι καθ' οδόν.
Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αμερικανός ράπερ κοινοποίησε φωτογραφία του εξώφυλλου και έγραψε: «Συγγνώμη για την αναμονή, το "Don’t be Dumb" επιτέλους εδώ. Ευχαριστώ Τιμ Μπάρτον που με βοήθησες να κάνω αυτή την ταινία!».
Ο Τιμ Μπάρτον, ο θρυλικός σκηνοθέτης των ταινιών «Edward Scissorhands», «Batman» και «Mars Attacks», δημιούργησε το εξώφυλλο του άλμπουμ. Η αναφορά του Rocky σε «ταινία» θεωρείται ότι αφορά τα οπτικά στοιχεία που συνδέονται με το άλμπουμ.
Στο νέο άλμπου του, όπως είπε ο ράπερ σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Vanity Fair, συμμετέχει ο συνθέτης, τραγουδιστής και δισκογραφικός παραγωγός Ντάνι Έλφμαν, συνεργάτης του Τιμ Μπάρτον εδώ και πολύ καιρό, ο οποίος «έγραψε μουσική για πολλά τραγούδια». Μίλησε επίσης για τον θαυμασμό του για τον Μπάρτον, ιδιαίτερα για την ενσωμάτωση της «ματ ζωγραφικής και του γερμανικού εξπρεσιονισμού» στα έργα του.
