Blonde: Η ταινία για την Μέριλιν Μονρόε κι η ομοιότητα με την πρωταγωνίστρια

Στη δημοσιότητα δόθηκε σήμερα Πέμπτη το επίσημο τρέιλερ για την ταινία του Netflix "Blonde" που πραγματεύεται τη ζωή της εμβληματικής σταρ του σινεμά, Μέριλιν Μονρόε.

Η Κουβανή ηθοποιός Ana de Armas ενσκαρκώνει την ξανθιά σεξοβόμβα, καταφέροντας να γίνει... "κατ' εικόνα και καθ' ομοίωσιν" της πρωταγωνίστριας των κλασικών ταινιών "Οι άνδρες προτιμούν τις ξανθιές, επτά χρόνια φαγούρα και Νιαγάρα.

Η πιο πρόσφατη συμμετοχή της Ana de Armas ήταν στο “The Gray Man” επίσης του Netflix, καθώς και στα “No Time To Die” και ‘Deep Water’.

Το Blonde θα κυκλοφορήσει στις 23 Σεπτεμβρίου αποκλειστικά στο Netflix.

Η πλατφόρμα κυκλοφόρησε νέα στιγμιότυπα της ταινίας του Andrew Dominik, που βασίζεται στο μπεστ σέλερ μυθιστόρημα της Joyce Carol Oates.

Η ταινία συνοψίζει τη ζωή της Μέριλιν Μονρόε, από την ασταθή παιδική της ηλικία ως Νόρμα Τζιν, το οποίο ήταν το και το πραγματικό της όνομα, μέχρι την άνοδό της στο καλλιτεχνικό στερέωμα και τις σχέσεις που την σημάδεψαν.

