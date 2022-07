Στο θεαματικό τρέιλερ εμφανίζεται ελάχιστα η σιλουέτα του νέου Μαύρου Πάνθηρα, ή… μάλλον της, καθώς η σιλουέτα είναι γυναικεία, αλλά δεν αποκαλύπτεται η ταυτότητά της, ενώ αποκαλύπτoνται και νέοι υπερήρωες, ο «βασιλιάς των ωκεανών» Ναμόρ και η Ironheart.

Η νέα ταινία της Marvel Studios Black Panther: Wakanda Forever έχει επιτέλους ένα τρέιλερ, το οποίο είναι άκρως θεαματικό, αλλά και συγκινητικό. To τρέιλερ ξεκινά με μια διασκευή του γνωστού τραγουδιού No Woman No Cry, το οποίο σταδιακά γίνεται πιο αισιόδοξο. Το νέο τρέιλερ παρουσιάστηκε από τον σκηνοθέτη Ρίαν Γκούκλερ και το καστ στο Σαν Ντιέγκο Comic-Con το Σάββατο.



Η Marvel αποτίνει φόρο τιμής για τον πρόωρο θάνατο του Τσάντγουικ Μπόουζμαν, ο οποίος υποδύθηκε με επιτυχία τον Μαύρο Πάνθηρα αλλά πέθανε νικημένος από τον καρκίνο σε ηλικία μόλις 43 ετών το 2020.



«Σας υπόσχομαι ότι μπορώ να νιώσω το χέρι του πάνω μου τώρα. Ο Τσαντ δεν είναι πλέον μαζί μας φυσικά, αλλά το πνεύμα του, το πάθος του, η ιδιοφυΐα του, η περηφάνια του, η κουλτούρα του και ο αντίκτυπος που είχε σε αυτόν τον κλάδο θα είναι αισθητός για πάντα» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γκούγκλερ.



Στο θεαματικό τρέιλερ εμφανίζεται ελάχιστα η σιλουέτα του νέου Μαύρου Πάνθηρα, ή… μάλλον της, καθώς η σιλουέτα είναι γυναικεία, αλλά δεν αποκαλύπτεται η ταυτότητά της, ενώ αποκαλύπτoνται και νέοι υπερήρωες, ο «βασιλιάς των ωκεανών» Ναμόρ και η Ironheart.

Πηγή: skai.gr

Δείτε την ροή ειδήσεων και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.