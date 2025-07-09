Big Brother: Η δύσκολη αναμέτρηση για την ανάδειξη του νέου αρχηγού προκαλεί εντάσεις - Ποιος από τους επτά συγκάτοικους θα επικρατήσει; (Βίντεο)

Η νέα εβδομάδα που ξεκινά καλεί τους συγκάτοικους σε δοκιμασία για την ανάδειξη του νέου αρχηγού. Από αυτήν εξαιρείται, λόγω της υποψηφιότητάς του, ο Χρήστος Γκικουρίας.

Ο Χρήστος Γκικουρίας έχει προβληματιστεί με την υποψηφιότητά του και προσπαθεί να δώσει τις δικές του εξηγήσεις. Ο Νίκος Ζαφειράκης βρίσκεται σταθερά στο πλευρό του, συμβουλεύοντας και δίνοντάς του δύναμη. Αντίθετα, η ένταση ανάμεσα σε αυτόν και τον Γιώργο Αντωνιάδη συνεχίζεται και μετά το live

Η αποχώρηση της Χριστίνας Παπαδέλλη δημιούργησε νέα δεδομένα στο σπίτι του BIG BROTHER. Η Φένια Νικολαΐδη και η Ζωή Ασουμανάκη αιφνιδιάστηκαν από την αποχώρησή της.

Ποικίλες αντιδράσεις προκλήθηκαν από τη δοκιμασία για την ανάδειξη του νέου αρχηγού. Η αναμέτρηση είναι δύσκολη και το πείσμα των συμμετεχόντων είναι αξιοσημείωτο! Ποιος από τους επτά συγκάτοικους ξέρει να κρατά καλύτερα ισορροπία; Και πώς θα υποδεχτούν οι συγκάτοικοι τον νέο αρχηγό;

Πηγή: skai.gr

