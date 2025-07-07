Με την αποχώρηση της Χριστίνας Παπαδέλλη και αρκετές εντάσεις κορυφώθηκε το ενδέκατο live του Big Brother. Η ανοιχτή ψηφοφορία μεταξύ των συγκατοίκων έθεσε πρώτο υποψήφιο για την εβδομάδα που ξεκινά τον Χρήστο Γκικουρία.

Καλεσμένοι στο πλατό ήταν η Διονυσία Κούκιου, ο Ανδρέας Μπαρόλας και ο Κωνσταντίνος Αρτσίτας, οι οποίοι μίλησαν για όσα παρακολουθούμε στο σπίτι.

Μία νέα μεγάλη διαμάχη έχει προκύψει και στο επίκεντρό της βρίσκεται ο Χρήστος Γκικουρίας. Η πρόθεσή του να μάθει πως βλέπουν η Φένια Νικολαΐδη και η Ζωή Ασουμανάκη, τον Γιώργο Αντωνιάδη και τη Nancy Tawby γύρισε boomerang… Η Ζωή αποκάλυψε την ερώτηση που δέχτηκε μπροστά σε όλους και το σπίτι πήρε… φωτιά! Όσα συνέβησαν προβλήθηκαν σε πρώτη μετάδοση κατά τη διάρκεια του live, με τους πρωταγωνιστές της έντασης να παίρνουν θέση στα γεγονότα.

Η Χριστίνα Παπαδέλλη ήρθε χαμογελαστή στο πλατό για την πρώτη της συνέντευξη, δηλώνοντας πως δεν περίμενε την αποχώρησή της αλλά ήταν συμφιλιωμένη με το ενδεχόμενο. Κάνοντας ένα μικρό απολογισμό κατέληξε πως πιέστηκε αρκετά αλλά τελικά τα κατάφερε όπως ήθελε.

Κάθε εβδομάδα φέρνει νέες ισορροπίες μέσα στο σπίτι του Big Brother. Οι συμμαχίες αλλάζουν και οι υποψηφιότητες είναι κρίσιμες. Ποιους επηρέασε περισσότερο η αποχώρηση της Χριστίνας Παπαδέλλη; Πώς αντιδρά ο Χρήστος Γκικουρίας στην υποψηφιότητά του; Συμπεριφορές και σχόλια αποκαλύπτονται στο νέο επεισόδιο του Big Brother την Τρίτη 08 Ιουλίου, στις 23.15, στον ΣΚΑΪ.

Το live streaming μέσα από το skai.gr/tv και το ΣΚΑΪ HYBRID μας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε σε πραγματικό χρόνο τα γεγονότα μέσα στο σπίτι του Big Brother.

BIG BROTHER

ΤΡΙΤΗ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 23.15

ΚΥΡΙΑΚΗ BIG BROTHER LIVE

Δείτε τα αποσπάσματα:

