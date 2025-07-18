Μετά τη χθεσινή επίσκεψη του Θωμά και της Εύας στο σπίτι του BIG BROTHER, ένα ακόμα πρόσωπο πρόκειται να περάσει την πόρτα απόψε, Παρασκευή 18 Ιουλίου, στις 23.15, στον ΣΚΑΪ. Ο σύμβουλος ψυχικής υγείας, Γιώργος Λάγιος έρχεται για να συναντήσει ατομικά τους συγκάτοικους και να μιλήσει μαζί τους, για όλα όσα θέλουν εκείνοι να μοιραστούν.

Ο Θωμάς μπήκε, είδε τον αδερφό του, Γιώργο Αντωνιάδη και κούρεψε όσους συγκάτοικους το θέλησαν. Η Εύα, κόρη της Θεοφανίας Νικολαΐδη, ήρθε με κεράσματα για όλους και λουλούδια για τις γυναίκες του σπιτιού. Απόψε θα αποχωριστεί, για ακόμα μία φορά, τη μητέρα της.

Η Αργυρώ Κατσιγαράκη έχει παράπονα από τη Nancy Tawby, τα οποία μοιράζεται με τον BIG BROTHER. Έχει αρχίσει να προτιμά τη μοναξιά της και να κρατά αποστάσεις από εκείνη. Η Nancy από την άλλη συζητά με τον Γιώργο για το πόσο έχει κουραστεί από την γκρίνια της.

Ο Νίκος Ζαφειράκης μοιράζεται με τη Φένια το άγχος που νιώθει για τον βιοπορισμό του. Η συζήτηση διακόπτεται από την είσοδο της Ζωής Ασουμανάκη στο δωμάτιο.

Η ίδια είναι καχύποπτη απέναντί του και θεωρεί πως ίσως να κρύβεται μία σκοπιμότητα, πίσω από αυτές τις συζητήσεις. Μοιράζεται τις σκέψεις της με τη Φένια και τη Nancy κι όταν λέει και στον ίδιο όσα σκέφτεται, προκύπτει μία νέα σύγκρουση.

Όσα ακούει φαίνεται να ρίχνουν τον Νίκο και τον παίρνει το παράπονο. Εκεί, για να τον ακούσουν, βρίσκονται η Φένια και ο Χρήστος Ντεντόπουλος.

Ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη ακούγεται στο σπίτι. Τι σύνδεση υπάρχει ανάμεσα στην Αργυρώ και το συγκεκριμένο τραγούδι; Η Ζωή εκπλήσσεται από την αποκάλυψη!

Οι συγκάτοικοι φοράνε τα καλά τους και ετοιμάζονται να υποδεχτούν έναν νέο επισκέπτη. Ο Γιώργος Λάγιος έρχεται στο σπίτι, για να τα συζητήσουν όλα!

Όλα όσα συμβαίνουν μέσα στο σπίτι του BIG BROTHER προσβάλλονται σε πραγματικό χρόνο μέσα από το live streaming στο skai.gr/tv και το ΣΚΑΪ HYBRID!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.