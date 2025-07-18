Με μία ανάρτηση στα social media τo Netflix αποχαιρέτησε για πάντα το Squid Game, βάζοντας τέλος στις ελπίδες εκατομμυρίων θαυμαστών της σειράς φαινόμενο για ένα για spin-off στην Αμερική, όπως είχε αφήσει να εννοηθεί από το τελευταίο πλάνο του τρίτου κύκλου, με την αναπάντεχη εμφάνιση της Κέιτ Μπλάνσετ.
Η πλατφόρμα ανήρτησε ένα συγκινητικό βίντεο διάρκειας ενός λεπτού, με στιγμιότυπα-ορόσημα από την τριετή πορεία της σειράς.
Η ανάρτηση έχει τίτλο "Goodbye" και το βίντεο καταλήγει με τη φράση: "Game over. Thank you for playing" («Τέλος παιχνιδιού, ευχαριστούμε που παίξατε»).
