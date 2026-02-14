Πρεμιέρα κάνει το «Beat My Guest» τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, στις 18.30, στον ΣΚΑΪ. Το ξεχωριστό, μουσικό game show θα μας κρατάει συντροφιά καθημερινά, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, το απόγευμα, με κεφάτες homemade συναυλίες και απολαυστικό σχόλιο από τις «Λέρες» του bwinΣΠΟΡ FM 94.6, Γιώργο Μαραθιανό και Νικόλα Ακτύπη.

Οι πέντε ενδιαφέρουσες προσωπικότητες που μας συστήνονται στην πρώτη εβδομάδα προβολής είναι ο Κυριάκος, η Λέιλα, ο Ανδρέας, η Μαρία και η Δήμητρα. Μοιράζονται ένα κοινό πάθος, το τραγούδι! Μπορεί τα ακούσματά τους να διαφέρουν, ωστόσο ο καθένας έχει ξεχωρίσει τα πέντε αγαπημένα του τραγούδια και είναι έτοιμος να τα μοιραστεί μαζί μας. Κάθε μέρα ένας διαγωνιζόμενος θα γίνεται οικοδεσπότης, θα μετατρέπει το σαλόνι του σε μουσική σκηνή και θα μας υποδέχεται στο σπίτι του. Εκείνος θα τραγουδάει το Νο1 της λίστας του και οι καλεσμένοι του τα υπόλοιπα τραγούδια. Στο τέλος, ο οικοδεσπότης θα βαθμολογείται από τους καλεσμένους του ενώ ο ίδιος θα δίνει έναν κρυφό, μπόνους βαθμό στην καλύτερη ερμηνεία. Αυτός ο επιπλέον βαθμός θα μπορούσε να ανατρέψει την τελική κατάταξη, την τελευταία μέρα της εβδομάδας. Με την ολοκλήρωση των εμφανίσεων την Παρασκευή (20/02) ο τραγουδιστής με την υψηλότερη βαθμολογία θα κερδίσει το χρυσό μικρόφωνο και το χρηματικό έπαθλο των 2.000 ευρώ.

Ας γνωρίσουμε καλύτερα τους οικοδεσπότες της πρώτης εβδομάδας του Beat My Guest!

Ο Κυριάκος

Είναι οικοδόμος και δεν ανεβαίνει μόνο σκαλωσιές, αλλά και ψηλές νότες. Σπουδάζει μηχανολόγος, αγαπάει το έντεχνο, το λαϊκό τραγούδι και ξεχωρίζει τον Παντελή Παντελίδη! Γράφει και ο ίδιος μουσική και στίχους. Έχει έτοιμα στο συρτάρι του περίπου 120 τραγούδια!

Η Λέιλα

Δουλεύει στην εστίαση και ακούει λαϊκά τραγούδια. Έχει καταγωγή από την Γεωργία, ξεκίνησε το ωδείο από πολύ μικρή ηλικία. Της αρέσει να δοκιμάζεται σε όλα τα είδη μουσικής, όμως ποτέ δεν θα τραγουδήσει κάποιο αν οι στίχοι δεν την κάνουν… «να νιώσει» κάτι.

Ο Ανδρέας

Εργάζεται σαν σύμβουλος ενέργειας και η κινητήριος δύναμη του είναι η μουσική. Έχει αδυναμία στις ερωτικές μπαλάντες και η φωνή που τον γοητεύει περισσότερο είναι αυτή του Γιάννη Πάριου. Το τραγούδι μπήκε νωρίς στη ζωή του, αφού η μητέρα του ήταν τραγουδίστρια. Θυμάται να πηγαίνει στα μαγαζιά που τραγουδούσε, να την ακούει και να αποκοιμιέται υπό τον ήχο της φωνής της στις καρέκλες!

Η Μαρία

Είναι ιδιωτική υπάλληλος και μοιράζει τον χρόνο της μεταξύ της θεατρικής της ομάδας και των καραόκε πάρτυ. Αγαπάει το χρώμα και το έχει παντού στην ζωή της, από τους τοίχους της, μέχρι τα πουκάμισα της! Πιστεύει πως μπορεί να πει όλα τα είδη, εκτός από όπερα και θέλει να κερδίσει για να πάει επιτέλους μήνα του μέλιτος!

Η Δήμητρα

Είναι ιδιωτική υπάλληλος, αγαπά την μαγειρική και τα νησιώτικα. Στόχος της είναι να μας καθηλώσει με τις ερμηνείες της και την σκηνική της παρουσία. Έχει ένα γιο τον οποίο υπεραγαπά και σκοπεύει με κάποιο τρόπο να του αφιερώσει ένα τραγούδι στο Beat My Guest!

