Το «Beat My Guest» ανοίγει τα μικρόφωνα σήμερα, Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, στις 18.30, στον ΣΚΑΪ και το κέφι απογειώνεται!

Από σήμερα και καθημερινά, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, το ξεχωριστό, μουσικό game show θα γεμίσει χαρά τα απογεύματά μας, με ξεσηκωτικές homemade συναυλίες και το «πιπεράτο» σχόλιο από τις «Λέρες» του bwinΣΠΟΡ FM 94.6, Γιώργο Μαραθιανό και Νικόλα Ακτύπη.

Κάθε εβδομάδα, πέντε συμμετέχοντες και κάθε μέρα, ένας διαφορετικός οικοδεσπότης. Την αρχή στην εβδομάδα μας κάνει ο Κυριάκος, είναι οικοδόμος και σπουδάζει μηχανολόγος. Τα ακούσματά του είναι κυρίως έντεχνα και λαϊκά, χωρίς να λείπουν και ορισμένες πιο ροκ επιλογές, όπως ο Άλις Κούπερ. Από τραγουδιστές ξεχωρίζει τον Παντελή Παντελίδη. Γράφει και ο ίδιος στίχους και μουσική, με την κιθάρα του.

Ο Κυριάκος μας καλωσορίζει, σήμερα, στο σπίτι του και υποδέχεται τη Λέιλα, τον Ανδρέα, τη Μαρία και τη Δήμητρα, για να τραγουδήσουν το TOP 5 των αγαπημένων του τραγουδιών. Το σαλόνι του σπιτιού του γίνεται το απόλυτο stage και οι καλεσμένοι ερμηνεύουν από Γιώργο Μαζωνάκη, μέχρι Στέλιο Καζαντζίδη. Πόσο εξοικειωμένοι είναι με τα τραγούδια που καλούνται να ερμηνεύσουν; Ποιος διαθέτει το περισσότερο… μπρίο και ποιος συγκινείται; Θα καταφέρει ο Κυριάκος να κερδίσει τις εντυπώσεις με την ερμηνεία του και να πάρει υψηλή βαθμολογία από τους καλεσμένους του; Σε ποιον θα επιλέξει ο οικοδεσπότης να δώσει τον κρυφό, μπόνους βαθμό;

Beat My Guest: Και το παιχνίδι αρχίζει, όταν η πόρτα ανοίγει.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

