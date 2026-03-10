Καθώς πλησιάζει ο κρίσιμος αγώνας με τη Μπέτις την Πέμπτη, το βασικό ερώτημα που απασχολεί το τριφύλλι είναι η κατάσταση των παικτών που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών. Και στη συνέχεια η διάταξη βάσει απουσιών.

Ο Τσιριβέγια ανεβάζει ρυθμούς τις τελευταίες ημέρες, αλλά ακόμα δεν έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα της ένταξης και της απαιτούμενης έντασης. Για ένα τόσο κρίσιμο ματς, όπως αυτό με την Μπέτις! Υπάρχουν σκέψεις να συμπεριληφθεί στην αποστολή, αλλά είναι αβέβαιο αν θα είναι απόλυτα έτοιμος για το παιχνίδι. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα αγωνιστεί την επόμενη εβδομάδα το πιθανότερο

