Η 23η αγωνιστική έρχεται στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 και φέρνει σημαντικά ματς, λίγες στροφές πριν την έναρξη των πλέι οφ και των πλέι άουτ του πρωταθλήματος.

Το big-5 ρίχνεται στη μάχη την Κυριακή (01/03), η οποία ολοκληρώνεται με το μεγάλο παιχνίδι Παναθηναϊκός-Άρης στις 20:00. Το πρόγραμμα της ημέρας ανοίγει στις 16:00, με την αναμέτρηση του κατόχου του τίτλου Ολυμπιακού, στην έδρα του Πανσερραϊκού. Ακολουθεί στις 17:30, η δοκιμασία της πρωτοπόρου ΑΕΚ στον Βόλο, ενώ στις 19:00, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Αστέρα AKTOR.

Η δράση όμως αρχίζει το Σάββατο (28/02). Στις 17:00, ο ΟΦΗ φιλοξενεί την Λάρισα, στις 19:30, ο Ατρόμητος αντιμετωπίζει στο Περιστέρι τον Παναιτωλικό και στις 20:00, η Κηφισιά αγωνίζεται απέναντι στον Λεβαδειακό.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα, επίκεντρο της δράσης γίνεται το στούντιο, για σχόλια και αναλύσεις, μέχρι τα μεσάνυχτα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις.



Πηγή: skai.gr

