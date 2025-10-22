Το «THE PIANO PROJECT», είναι μια πρωτοβουλία που συνεχίζει να τηρεί τη δέσμευσή του απέναντι στο κοινό, αναζητώντας πάντα καινοτόμα έργα. Έργα που συνδυάζουν τη δημιουργικότητα και τον κοινωνικό αντίκτυπο.

H Εύη Βαλή συνομίλησε με τον κύριο Μιχάλη Τάγκα προκειμένου να γίνουν γνωστά περισσότερα για το «The Piano Project», για το φθινοπωρινό πρόγραμμα εκδηλώσεων αλλά και την άποψή του για τη μουσική παιδεία που διαθέτουν σήμερα οι Έλληνες.

Με τη Lady Lipworth trustee της Philharmonia Orchestra London

Θα θέλατε να μας πείτε λίγα λόγια για το «The Piano Project»;

Το THE PIANO PROJECT, www.thepianoproject.eu μια πρωτοβουλία που ιδρύθηκε από εμένα και το Dimitri Ashkenazy, με συμμετοχή και της υπόλοιπη οικογένειας Askenazy, συνεχίζει να τηρεί τη δέσμευσή του απέναντι στο κοινό, αναζητώντας πάντα καινοτόμα έργα. Έργα που συνδυάζουν τη δημιουργικότητα και τον κοινωνικό αντίκτυπο. H ΑΜΚΕ ιδρύθηκε το 2019 βαδίζοντας εν μέσω πανδημίας, το «The Piano Project» είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε για να υποστηρίξει την καλλιτεχνική κουλτούρα και να διατηρήσει την κληρονομιά και την παράδοση της κλασικής μουσικής. Ως μέσο ενθάρρυνσης των παραστατικών τεχνών, το «The Piano Project» διοργανώνει φιλανθρωπικές συναυλίες και μουσικές εκδηλώσεις που αναδεικνύουν το ταλέντο εξαιρετικών καλλιτεχνών. Παράλληλα, ο οργανισμός συνεργάζεται με εθελοντικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων διάσημων καλλιτεχνών και μουσικών φεστιβάλ, για την περαιτέρω εξέλιξη του «The Piano Project» προσφέροντας και αναδεικνύοντας τη διαχρονικότητα της κλασσικής μουσικής, που επιβίωσε μέσα στους αιώνες, αλλά και των εικαστικών τεχνών. Στόχος είναι να μεταδώσουμε στην επόμενη γενιά την τέχνη της κλασσικής μουσικής, με έμφαση και στο πιάνο. Μια μετάβαση που είναι πιο δύσκολη από ποτέ.

Επίσης, το THE PIANO PROJECT στηρίζει μεταξύ άλλων και άλλους οργανισμούς και φορείς όπως την ΜΚΟ «ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ», της Princess Irene Sturdza (nee Lemos) έναν οργανισμό με μεγάλο Κοινωφελές έργο, καθώς και μικρότερους φορείς. Ένα μικρότερος φορέας που έφτασε σε εμένα ως ενημέρωση πρώτα, όπου χρειάζεται να γίνει πιο γνωστός και που ίσως θα άξιζε πολύ να ενσκήψει κανείς είναι «H Θεραπεία Κατοίκον», με εξειδίκευση στη λογοθεραπεία, την εργοθεραπεία και την ειδική αγωγή, με κατ’ οίκον υπηρεσίες υπό τη καθοδήγηση και το συντονισμό του κυρίου Λύκα, ως επικεφαλής της μικρής ομάδας που έχει δημιουργήσει. Προσφέρουν θεραπείες σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες, με τις υπηρεσίες τους. Η περίπτωση αυτή συντελεί ως λειτούργημα θα έλεγε κανείς, εξού και η αναφορά. Η ανακάλυψη αυτή απαιτεί συναισθηματική συμμετοχή. Οπότε τελικά, είναι έργο που σίγουρα θα μας φέρει μια πιο καθαρή επίγνωση.

Η φθινοπωρινή έκδοση του THE PIANO PROJECT αποτελεί φόρο τιμής στην ουσία της καλλιτεχνικής αξίας του Σοπενίστα Fou Tsong. Για ποιο λόγο επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης;

Εν πρώτης υπήρξε, μέγιστης μορφής μέντορας και δάσκαλος μου και πέρα από το μουσικό του ιδίωμα, μοναδικός στις ερμηνείες του Σοπέν. Οι ερμηνείες του έχουν, χαρακτηριστική διαύγεια, εκφραστικότητα, τεχνική ακρίβεια, στυλ, ποιητικότητα και συγκινητικό βάθος. Αλλά και η ξεχωριστή ανθρωπιστική του στάση απέναντι στον άνθρωπο και η αναφορά, ως στήριγμα που προσφέρει η μεγάλη τέχνη. Αρετές τις οποίες μετέδιδε στους μαθητές του, λέγοντας πάντοτε χαρακτηριστικά μια φράση «Πρώτα να είσαι καλός άνθρωπος, μετά καλλιτέχνης, έπειτα μουσικός και τέλος πιανίστας!» Αξίες, που χαρακτηρίζουν τη μουσική του φιλοσοφία, τη σοφία της ζωής και την ανθρωπιά του.

Το THE PIANO PROJECT διοργανώνει φιλανθρωπικές συναυλίες και μουσικές εκδηλώσεις που αναδεικνύουν το ταλέντο εξαιρετικών καλλιτεχνών. Πώς είναι η ανταπόκριση του κόσμου στις εν λόγω εκδηλώσεις;

Η ανταπόκριση είναι συχνή και πυκνή θα έλεγα, υπάρχει ένα μικρό και φανατικό κοινό ετών ήδη στον ελλαδικό χώρο, όπου μεγαλώνει σταδιακά με την πάροδο του χρόνου αλλά κυρίως με την εναλλαγή των μουσικών και καλλιτεχνικών προγραμμάτων που δίνει μια ποικιλία. Υπάρχει μια ταλαντούχα ομάδα επιλεγμένων καλλιτεχνών από το εξωτερικό, οι οποίοι συγκαταλέγονται στα πιο αναγνωρισμένα και χαρισματικά ταλέντα σήμερα. Η επιτυχία αυτού του εγχειρήματος είναι εξαιρετική. Καθώς μεταφέρουν το μήνυμα, κατά επέκταση παγκοσμίως - στην προώθηση τους.

Στο πλαίσιο του φετινού φθινοπωρινού προγράμματος ποιες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν;

Το πρώτο event είχε ως στόχο να θυμηθεί και να αφιερώσει στην πνευματικότητα του τόπου και του τοπίου. Ένα ρεσιτάλ πιάνου από εμένα προσωπικά στην Αναγνωστική Εταιρία Κέρκυρας σε συνεργασία με το Angsana Corfu Resort & Spa στο πλαίσιο της διοργάνωσης “When hospitality meets Art” με έργα Haydn, Mozart, Schubert, Chopin και Satie τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Το δεύτερο, πρότεινε την έκδοση βιβλίου, από μια βαθιά συγγραφική εσωτερική φωνή, όπως συνήθιζε και ο Schumann, στην οργανική μουσική. Η παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Ευσταθιάδη με τίτλο «προπάντων μουσική» πραγματοποιήθηκε στις 14 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Το τρίτο event, σε πνεύμα διαλόγου μεταξύ μουσικής, κειμένου και κοινού εστιάζει στην ερμηνεία των μεγάλων συνθετών. Σε ένα ειδικό αφιέρωμα στον Πιανίστα Fou Tsong και κατά επέκταση στο συνθέτη Frederic Chopin.

Θεωρείτε πως οι Έλληνες διαθέτουν κλασική μουσική παιδεία;

Το γενικότερο επίπεδο των Ελλήνων στην κλασσική μουσική είναι πολύ υψηλότερο πλέον. Η νεότερη γενιά των καλλιτεχνών επενδεδυμένοι με την κουλτούρα, την καθοδήγηση το καλλιτεχνικό γούστο την προηγούμενης γενιάς διδασκαλικά, σπουδαίων καλλιτεχνών, καταφέρει αξιοθαύμαστα να τραβήξει την προσοχή μεγαλύτερης κλίμακας κοινού ποσοστιαία. Οπότε είμαστε καλό δρόμο αισθάνομαι.

Έχετε διανύσει ήδη μία αξιοσημείωτη πορεία στο χώρο της μουσικής. Ποια συμβουλή θα δίνατε σε έναν νέο που έχει ως όνειρο να ασχοληθεί επαγγελματικά με το πιάνο και τη μουσική Τέχνη;

Είναι λίγο δύσκολο να αναλαμβάνει κανείς μια ευθύνη καθοδήγησης και κάποιον άλλον ειδικότερα. Αναλογίζομαι την ευθύνη της ερώτησης για ένα νεότερο καλλιτέχνη. Ωστόσο νομίζω ότι, αφού αισθανθεί έντονα αυτή την ανάγκη, απερίφραστα να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο ο οποίος θα τον ανταμείψει μακροπρόθεσμα. Η ανταμοιβή, είναι πολύ μεγάλη, της πρωτογενούς συγκίνησης από αυτή την διαχρονική τέχνη που στάθηκε ανά τους αιώνες. Είναι ένα δούνε και λαβείν πολύ έντιμο.

Τι σημαίνει για εσάς η σχέση σας με το πιάνο και πώς το αντιμετωπίζετε ως μέσο έκφρασης;

Είναι ένας τρόπος ζωής, ένας βαθύς διάλογος, κάνουμε διάλογο με το πιάνο, την αλληλουχία των ήχων και τις νότες της μουσικής των μεγάλων συνθετών όπου μας συντροφεύει για ώρες μετά, ίσως και για μέρες. Είναι μια ανεξάρτητη τέχνη. Οπότε με την καθημερινή μου επαφή, όπως αντιλαμβάνεστε, παίρνει ένα μεγαλύτερο μέγεθος. Που μερικές φορές συμβαίνει να γίνεται και μια αυτόματη σύγκριση στην καθημερινότητα… ίσως από «φτωχότερους διαλόγους» που μπορείς να έχεις στο διάβα της καθημερινής ζωής από τα διάφορα ερεθίσματα, οπότε κάπως σε καθορίζει όλο αυτό. Είναι όμως ένα καταφύγιο, μια συμπαράσταση, ένα φάρμακο στις δύσκολες ώρες και μέρες της ζωής, που ομολογουμένως δεν είναι λίγες.

