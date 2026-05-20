Στη Σίφνο το πανηγύρι είναι τάμα, παράδοση και τρόπος ζωής

Τις περισσότερες φορές, το πανηγύρι το συνδυάζουμε με γλέντια και χορούς, αλλά στη Σίφνο έχει μια άλλη διάσταση.

Υπάρχουν πολλοί "πανηγυράδες" στο νησί, με πιο ξεχωριστό, αυτόν της Παναγίας της Χρυσοπηγής. Στις 20 Μαΐου είναι η ημέρα της Αναλήψεως και γιορτάζει η πολιούχος του νησιού. Ο "πανηγυράς" που είναι κάτοικος του νησιού, μπαίνει σε λίστα αναμονής και αφού έρθει η σειρά του αναλαμβάνει το πανηγύρι και εκπληρώνει έτσι το "τάξιμο" που έχει κάνει.

Φιλοξενεί την εικόνα της Παναγίας στο σπίτι του για έναν μήνα πριν και έναν μήνα μετά. Την ημέρα της γιορτής, η εικόνα φεύγει από το σπίτι και πάει στην εκάστοτε εκκλησία για λιτανεία.

Ο "πανηγυράς" υποχρεούται να κάνει το τραπέζι σε όλη τη Σίφνο και τους επισκέπτες και αναλαμβάνει τα έξοδα του ασβεστώματος της εκκλησίας, αλλά και του σπιτιού του. Η εικόνα, ειδικά της Χρυσοπηγής, την επόμενη μέρα, γυρνάει σε όλα τα χωριά του νησιού για να την προσκυνήσουν.

Πηγή: skai.gr

