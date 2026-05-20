Μία μοναδική Λυρική Βραδιά στο ιστορικό Κτήμα Τομπάζη στις 31 Μαΐου

Μία μοναδική Λυρική Βραδιά προτείνει για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος το Κτήμα Τομπάζη στην παραλία του Γαλατά. Το ιστορικό συγκρότημα του 1828 πρόκειται να φιλοξενήσει το βράδυ της 31ης Μαΐου στις 21:00 δύο σπουδαίες Ελληνίδες τραγουδίστριες με λαμπρή σταδιοδρομία, την υψίφωνο Δήμητρα Κωτίδου και τη μεσόφωνο Ελένη Βουδουράκη, ενώ στο πιάνο θα συνοδέψει ο διακεκριμένος πιανίστας Μάρκος Κώτσιας. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει αγαπημένες άριες του ρεπερτορίου και κλασικά τραγούδια μεγάλων δημιουργών, αλλά και κάποιες εκπλήξεις από το ελληνικό και διεθνές τραγούδι.

Πιο συγκεκριμένα, οι δύο καλλιτέχνιδες θα ερμηνεύσουν άριες και ντουέτι από την ιταλική και γαλλική όπερα του 19ου αιώνα, από έργα των Βέρντι, Πουτσίνι, Μασνέ, Μπιζέ, Ντελίμπ, Όφφενμπαχ. Επίσης, θα ακούσουμε επιλεγμένα μπαρόκ τραγούδια των Περσέλ και Ντόουλαντ, τραγοὐδια των Ραβέλ και Φάλια, και ελεύθερους αυτοσχεδιασμούς βασισμένους σε ελληνικούς τρόπους.

Η Δήμητρα Κωτίδου έχει ήδη διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία με πρωταγωνιστικούς ρόλους σε θέατρα της Γερμανίας, μεταξύ των οποίων Βασίλισσα της Νύχτας στην εντυπωσιακή σκηνοθεσία του Μπάρρυ Κόσκυ αλλά και ρόλους μπελκάντο. Η σταδιοδρομία της Ελένης Βουδουράκη καταγράφεται με πρωταγωνιστικούς ρόλους και συμφωνικές συναυλίες σε όλες τις ελληνικές αίθουσες και φεστιβάλ, με πιο πρόσφατες τις εμφανίσεις της στους Ελεύθερους Πολιορκημένους του Τιμόθεου Αρβανιτάκη και στο Ταξίδι στο Κέντρο της Μουσικής της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και στη Διεθνή Συναυλία για την Ειρήνη της Φιλαρμονικής Αθηνών στις Πλάτρες της Κύπρου για την Ημέρα της Ευρώπης (9 Μαΐου 2026). Οι δύο συνέπραξαν σκηνικά (Βιολέτα Βαλερύ, Αννίνα) στην Τραβιάτα του Τζουζέπε Βέρντι κατά την περιοδεία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στην Κίνα (Σεπτέμβριος 2025).

Η Λυρική Βραδιά στο Κτήμα Τομπάζη αποτελεί την πρώτη καλλιτεχνική δράση σε ένα από τα ιστορικότερα αγροκτήματα της Ελλάδας, οικογενειακή εστία του Μανώλη Τομπάζη, αρμοστή της Κρήτης και Ναυάρχου της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Το Κτήμα Τομπάζη βρίσκεται στην παραλία του Αργοσαρωνικού απέναντι από το νησί του Πόρου, σε μια μοναδική παραθαλάσσια τοποθεσία, και φιλοξενεί την καλλιέργεια του βραβευμένου βιολογικού ελαιώνα, σε ένα τοπίο σπάνιας φυσικής αρμονίας.

Οι επισκέπτες της βραδιάς θα έχουν τη δυνατότητα μία ώρα πριν από τη συναυλία να περιηγηθούν στον χώρο και να επισκεφθούν το Ιδιωτικό Μουσείο του Κτήματος Τομπάζη με σπάνια τεκμήρια και αντικείμενα του 1821. Στους επισκέπτες θα προσφερθεί ένα welcome drink & finger food που περιλαμβάνεται στην τιμή του εισιτηρίου της συναυλίας.

Δήμητρα Κωτίδου Υψίφωνος

Με τους κριτικούς να την υμνούν ως «μια μαγική φωνή με το δικό της ιδιαίτερο χρώμα, μια λαμπρή ηθοποιό», η Ελληνίδα κολορατούρα σοπράνο Δήμητρα Κωτίδου θεωρείται μία από τις πιο γοητευτικές φωνές της σημερινής λυρικής σκηνής, συνδυάζοντας εκθαμβωτική φωνητική δεξιοτεχνία με οξυδερκή δραματική ευφυΐα. Γεννημένη στην Αθήνα και με βάση τη Γερμανία, έχει καλλιεργήσει την καλλιτεχνική της ταυτότητα μέσα από συνεργασίες με ορισμένες από τις πλέον διακεκριμένες προσωπικότητες της όπερας, όπως οι Montserrat Caballé, Renata Scotto, Cheryl Studer, Franz Grundheber, Peter Seiffert και Dimitri Kavrakos.

Η Δήμητρα Κωτίδου έχει ήδη καθιερωθεί διεθνώς μέσα από μια σειρά σημαντικών ντεμπούτων ρόλων, μεταξύ των οποίων η Βασίλισσα της Νύχτας, η Konstanze, η Lucia, η Gilda, η Violetta, η Norina, η Adele, η Olympia και η La Reine de Chemakha – ρόλοι στους οποίους η τεχνική της λαμπρότητα, η εκφραστική λεπτότητα και η επιβλητική σκηνική της παρουσία έχουν αποσπάσει ευρεία αναγνώριση. Το ρεπερτόριό της περιλαμβάνει, επίσης, ρόλους όπως οι Juliette, Lakmé, Amina, Elvira, Zerbinetta και Lulu.



Ανάμεσα στις πρόσφατες σημαντικές εμφανίσεις της συγκαταλέγονται το διεθνώς αναγνωρισμένο ντεμπούτο της στον ρόλο της Violetta Valéry (La Traviata) σε περιοδεία στην Κίνα με την Εθνική Λυρική Σκηνή, το ντεμπούτο της ως Norina (Don Pasquale) στο Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» στην Αθήνα με εξαιρετικές κριτικές για την «αστραφτερή κολορατούρα, την εκφραστική λεπτότητα και τη φυσική άνεση επί σκηνής», το ντεμπούτο της ως Adele (Die Fledermaus) στην Αθήνα, που χαρακτηρίστηκε «εντυπωσιακό που κλέβει την παράσταση», καθώς και η καθηλωτική ερμηνεία της ως Gilda (Rigoletto) στο Theater Vorpommern. Πραγματοποίησε, επίσης, το ιδιαίτερα επιτυχημένο ντεμπούτο της στη σκηνή του Aalto-Theater Essen ως Βασίλισσα της Νύχτας (Die Zauberflöte), έναν από τους χαρακτηριστικούς της ρόλους, τον οποίο έχει ερμηνεύσει εκτενώς σε σημαντικές ευρωπαϊκές σκηνές και φεστιβάλ, όπως η Deutsche Oper am Rhein, η Staatsoper Hannover, το Staatstheater Bern και το Eutiner Festspiele. Επιπλέον εμφανίστηκε ως σολίστ σε δύο σημαντικές συναυλίες με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής, ερμηνεύοντας το «Requiem» του Andrew Lloyd Webber το Πάσχα του 2025 και τις «Bachianas Brasileiras» του Heitor Villa-Lobos στην ετήσια Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία (Ιανουάριος 2026).



Μελλοντικές της εμφανίσεις περιλαμβάνουν την πολυαναμενόμενη επανάληψη του ρόλου της Violetta Valéry (La Traviata) στην Εθνική Λυρική Σκηνή τον Ιούλιο του 2026.



Η Δήμητρα Κωτίδου έκανε το σολιστικό της ντεμπούτο σε ηλικία 19 ετών με την Εθνική Λυρική Σκηνή ως Ninetta (La finta semplice). Υπήρξε μέλος του Opera Studio της Deutsche Oper am Rhein (2016–18) και κατόπιν μόνιμο μέλος του συνόλου στο Landestheater Coburg (2018–23), όπου απέσπασε ιδιαίτερα θερμές κριτικές, ιδίως για τη συγκινητική της ερμηνεία ως Lucia di Lammermoor.

Έχει συνεργαστεί με διακεκριμένους μαέστρους όπως οι Marc Piollet, Antonino Fogliani και Christopher Moulds, καθώς και με καταξιωμένους σκηνοθέτες όπως οι Barrie Kosky, Franco Zeffirelli και Sir Graham Vick.



Έχει, επίσης, εμφανιστεί ως σολίστ με σημαντικές ορχήστρες, μεταξύ των οποίων οι Düsseldorfer Symphoniker, Berner Symphonieorchester και Niedersächsische Staatsorchester Hannover.



Οι μουσικές της σπουδές περιλαμβάνουν ανώτερες σπουδές αρμονίας, αντίστιξης και φούγκας στο Εθνικό Ωδείο, Δίπλωμα Πιάνου, καθώς και Δίπλωμα Μονωδίας από το Kodály International Music Institute, το οποίο ολοκλήρωσε με άριστα. Παράλληλα πραγματοποίησε ακαδημαϊκές σπουδές στο Harvard University και στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Ελένη Βουδουράκη Μεσόφωνος

Είναι απόφοιτος του National Opera Studio (Λονδίνο) με υποτροφία των Friends of Covent Garden και μέλος της Accademia Di Bel Canto Georg Solti (Τοσκάνη) με υποτροφία του Nando Peretti Foundation. Παρακολούθησε σεμινάρια τελειοποίησης των Ghena Dimitrova, Robert Lloyd, Dennis O’Neil, Kiri Te Kanawa, Helmuth Rilling. Πρωτοεμφανίστηκε σε περιοδεία της Όπερας Glyndebourne της Αγγλίας (GNO) ως Angelina (Cenerentola-Rossini). Πρωταγωνίστησε στην Wien KammerOper ως Costanza (L’isola disabitata, Haydn) και συνεργάστηκε με το Teatro alla Scala (Maria Stuarda, Donizetti, συμπαραγωγή ΜΜΑ). Έχει συμπράξει ως σολίστ με τις σημαντικότερες ελληνικές ορχήστρες, σε έργα μουσικής δωματίου, ορατόρια και πρωταγωνιστικούς ρόλους σε πολλές όπερες όπως: Άννα Μπολένα (Σμέτον), Κρητικοπούλα (Αρετούσα), Η επιστροφή του Οδυσσέα στην πατρίδα (Μελανθώ), Νυχτερίδα (Ορλόφσκυ), Ριγκολέττος (Μανταλένα), Νόρμα (Κλοτίλδη), και άλλους ρόλους στην Αριάδνη στη Νάξο, Αΐντα, Ρουζάλκα, Μαντάμα Μπαττερφλάϋ, Λουτσία Ντι Λάμμερμουρ, Τραβιάτα κ.α.



Με ανεπιτήδευτο λυρισμό και χαρακτηριστική ευκολία κινείται σε πολλά μουσικά είδη. Έχει παρουσιάσει επανειλημμένως έργα Ελλήνων συνθετών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρόσφατα, τραγούδησε στο πλάι του Jose Cura με την Tchaikovsky Symphony Orchestra και ερμήνευσε τον ρόλο της Αννίνα (Τραβιάτα) στην περιοδεία της ΕΛΣ στην Κίνα (Σεπτέμβριος 2025). Συμμετείχε στη μεγάλη συναυλία αφιέρωμα: «Όλη η Ελλάδα για τον Μίκη» στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, στο Μέγαρο Μουσικής και στην τηλεόραση.



Έχει αγαπήσει και εντρυφήσει στο ρομαντικό τραγούδι των συνθετών της ελληνικής «belle époque» της Αθήνας του Μεσοπολέμου. Έχει χαρακτηρισθεί ως μια από τις αντιπροσωπευτικότερες ερμηνεύτριες του έργου του Κώστα Γιαννίδη, ειδικότερα μέσα από τις συναυλίες που έχει πραγματοποιήσει σε συνεργασία με την Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της Ελληνικής Ραδιοφωνίας (την οποία ο Κ. Γιαννίδης ίδρυσε το 1954 ως «Ορχήστρα Ελαφράς Μουσικής του ΕΙΡ»). Έχει σταθερή συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή από το 1999 ενώ διδάσκει μονωδία από το 2014.

Οι πρόσφατες εμφανίσεις της περιλαμβάνουν τον Απρίλιο του 2026 την παγκόσμια πρεμιέρα των Ελεύθερων Πολιορκημένων του Τιμόθεου Αρβανιτάκη στην Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη και τη συμμετοχή της στο Ταξίδι στο Κέντρο της Μουσικής με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και την ιστορικό Μαρία Ευθυμίου στην Αίθουσα Χρήστος Λαπράκης στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, καθώς και τη συμμετοχή της ως σολίστ στη Διεθνή Συναυλία για την Ειρήνη της Φιλαρμονικής Αθηνών στις Πλάτρες της Κύπρου την Ημέρα της Ευρώπης (9 Μαΐου 2026).

Μάρκος Κώτσιας Πιανίστας

Ο πιανίστας Μάρκος Κώτσιας έχει διακριθεί στην πιανιστική συνοδεία κλασσικού και νεότερου ελληνικού τραγουδιού πλάι σε πληθώρα σημαινόντων ερμηνευτών. Απέσπασε το Ά Βραβείο στον διαγωνισμό YAMAHA (YMFE) 2008 και έχει εμφανισθεί σε σειρές συναυλιών ως σολίστ αλλά και ως μέλος σχημάτων μουσικής δωματίου. Από το 2015 και για δυο χρόνια εργάζεται ως πιανίστας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ), όπου και συμμετέχει σε μεγάλες παραγωγές ως εκγυμναστής μπαλέτου, μουσικός πληκτροφόρων ορχήστρας και συνοδός τραγουδιού, συμπράττοντας μεταξύ άλλων και με την Ελένη Καραϊνδρου ως πιανίστας της παράστασης «Ταξίδι στην Αιωνιότητα». Επί σειρά ετών συμμετείχε σε δισκογραφικές δουλειές και διεθνείς εμφανίσεις της υψιφώνου Σόνιας Θεοδωρίδου (Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Κυπριακά Τραγούδια, Συμφωνικός Καβάφης, σύμπραξη με τη Φιλαρμονική Οδησσού, ρεσιτάλ στην Εθνική Όπερα Βουκουρεστίου κ.ά.). Εμφανίζεται στην παραγωγή «Βέμπο-Κάλλας: Μια φανταστική συνάντηση» πλάι στις Α. Καπαρού, Κ. Πάσχου (2018) και Ειρ. Καράγιαννη (2019), καθώς και με τον κορυφαίο κλαρινετίστα της Orchestre Nationale de France Renaud Guy-Rousseau στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών. Το 2021 περιοδεύει ανά την Ελλάδα στο πλαίσιο της παραγωγής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής «Τα γεγονότα» (ως πιανίστας και μαέστρος χορωδιών επί σκηνής) και «Όνειρο Χειμωνιάτικης Ημέρας» σε μουσική W. Antoniou. Συμπράττει ως πιανίστας ορχήστρας και ταυτόχρονα ως répétiteur μονωδών σε μεγάλες παραγωγές της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας ΕΡΤ (Carmina Burana, Ηρώδειο 2022) και της ορχήστρας του Δήμου Αθηναίων (5η συμφωνία του S. Prokofiev), ενώ ως σολίστ ερμηνεύει κοντσέρτα για πιάνο των W.A. Mozart & L.V. Beethoven με την Danube Symphony Orchestra υπό τη διεύθυνση της Μυρσίνης Χατζηκωνσταντή. Εμφανίζεται σε σειρές συναυλιών ανά την Ελλάδα πλάι στην μονωδό Ιωάννα Φόρτη και το 2024 σε ρόλο πιανίστα και ηθοποιού στην παραγωγή «Αγάπη» της Ελένης Ευθυμίου (Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν). Επετέλεσε πιανίστας των Μουσικών Ημερών Λευκάδας και των δυο θερινών Πιλοτικών Εργαστηρίων Σύγχρονης Μουσικής της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών υπό τον αρχιμουσικό Λουκά Καρυτινό. Εργάζεται ως répétiteur στο Ωδείο Αθηνών, ως πιανίστας τάξης διεύθυνσης ορχήστρας του Λουκά Καρυτινού, όπως επίσης και στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ (Καραγκιόζης Ριγολέττος, στο ΚΠΙΣΝ και σε περιοδείες της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ανά την Ελλάδα).

Λυρική Βραδιά στο Κτήμα Τομπάζη



Κτήμα Τομπάζη, Τομπάζη 1, Γαλατάς 18020

Κυριακή, 31 Μαΐου 2026, ώρα 21:00

Διάρκεια 70΄ χωρίς διάλειμμα

Η είσοδος προτείνεται για παιδιά ηλικίας από 7 ετών και άνω

Welcome drink & Finger Food περιλαμβάνονται στο εισιτήριο

