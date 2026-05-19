Ο «Βρετανικός» της Κέας αποκαλύπτει νέα, ευρήματα

Το ναυάγιο του «HMHS Britannic», του αδελφού πλοίου του «Τιτανικού», που βυθίστηκε το 1916 ανοιχτά της Κέας, βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο επιστημονικών ερευνών.

Διεθνής αποστολή πραγματοποίησε καταδύσεις στο ιστορικό ναυάγιο, φέρνοντας στο φως εντυπωσιακά πλάνα και νέα ευρήματα από το εσωτερικό του πλοίου.

Το «Britannic», που είχε μετατραπεί σε πλωτό νοσοκομείο κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, παραμένει ένα από τα πιο σημαντικά ναυάγια παγκοσμίως, προσελκύοντας το ενδιαφέρον ιστορικών, δυτών και ερευνητών από όλο τον κόσμο.

Δείτε το ρεπορτάζ του «Όπου υπάρχει Ελλάδα», στον ΣΚΑΪ :

