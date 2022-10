Robbie Coltrane: Πέθανε ο καλοκάγαθος «γίγαντας» Χάγκριντ του Χάρι Πότερ

Η ατζέντης του Μπελίντα Ράιτ τον περιέγραψε ως «μοναδικό ταλέντο»

Ο Σκωτσέζος ηθοποιός Ρόμπι Κολτρέιν, ο οποίος έπαιξε τον καλοκάγαθο γίγαντα Χάγκριντ στις ταινίες του Χάρι Πότερ πέθανε σε ηλικία 72 ετών.



Σε δήλωσή του, η ατζέντης του Μπελίντα Ράιτ περιέγραψε τον Κολτρέιν ως «μοναδικό ταλέντο». «Πιθανότατα περισσότερο θα τον θυμούνται τις επόμενες δεκαετίες ως Χάγκριντ στις ταινίες του Χάρι Πότερ, σε ένα ρόλο που έφερε χαρά σε παιδιά και ενηλίκους σε όλο τον κόσμο», είπε.

Ο Ρόμπι Κολτρέιν, γεννήθηκε ως Άντονι Ρόμπερτ Μακμίλαν και πήρε το καλλιτεχνικό όνομα Κολτρέιν ως φόρο τιμής στον θρύλο της jazz, Τζον Κολτρέιν.

Η καριέρα του ξεκίνησε το 1979 στην τηλεοπτική σειρά "Play for Today", αλλά έγινε γνωστός στο "A Kick Up the Eighties", μια τηλεοπτική κωμική σειρά του BBC στην οποία πρωταγωνιστούσαν επίσης η Tracey Ullman, η Miriam Margoles και ο Rik Mayall.

Εμφανίστηκε επίσης στην κωμωδία "ITV Alfresco" του 1983, με τους Stephen Fry, Emma Thompson, Siobhan Redmond και Hugh Laurie.

Μέχρι το 1987 είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στο "Tutti Frutti".

Ο ηθοποιός κατέκτησε τις τηλεοπτικές οθόνες ως ιατροδικαστής ψυχολόγος Dr Edward Fitz στο τηλεοπτικό δράμα «"Cracker", για το οποίο κέρδισε τρία συνεχόμενα βραβεία BAFTA καλύτερου ηθοποιού. Aξέχαστες είναι και οι ερμηνείες του σε ταινίες, όπως στο "Nuns On The Run", στη "Mona Lisa" και στο "Ocean’s 12".

Πρωταγωνίστησε επίσης στις ταινίες του Τζέιμς Μποντ "GoldenEye" και "The World is not Enough".

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο Ρόμπι Κολτρέιν ταλαιπωρούνταν από χρόνιους πόνους στα γόνατα που περνούσε ο καιρόςχειροτέρευαν.

Πηγή: skai.gr

