BTS: Πρέσβεις πολιτισμού της Νότιας Κορέας με τη συναυλία τους στη Σεούλ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι BTS θα πραγματοποιήσουν συναυλία επιστροφής στις 21 Μαρτίου στη Σεούλ, μία ημέρα μετά την κυκλοφορία του πέμπτου άλμπουμ τους, "Arirang".

Η δημοτική αρχή της Σεούλ είναι χορηγός της συναυλίας και λαμβάνει μέτρα για τη δημόσια ασφάλεια λόγω των μεγάλων αναμενόμενων συρροών θεατών.

Η πορεία της συναυλίας θα ξεκινήσει από το Ανάκτορο Γκιόνγκμποκουνγκ προς την πλατεία Γκουανγκγουαμούν, όπου θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση.

Οι BTS θα βαδίσουν από το Ανάκτορο Γκιόνγκμποκουνγκ κατά μήκος της βασιλικής οδού έως την πλατεία Γκουανγκγουαμούν στη Σεούλ για να ανέβουν στη σκηνή για τη συναυλία επιστροφής που θα προσελκύσει παγκόσμια προσοχή.

Η δημοτική αρχή της Σεούλ θα είναι χορηγός της συναυλίας επιστροφής του supergroup της K-pop, BTS, που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Μαρτίου, μία μέρα μετά την κυκλοφορία του πέμπτου άλμπουμ τους, "Arirang", το οποίο φέρει τον τίτλο διάσημου κορεατικού παραδοσιακού τραγουδιού.

Αναμένοντας πλήθη για τη συναυλία, η δημοτική αρχή εργάζεται σκληρά για να διασφαλίσει τη δημόσια ασφάλεια και να καλωσορίσει τους θαυμαστές απ' όλο τον κόσμο.

Το επταμελές συγκρότημα σχεδιάζει να περπατήσει από το εσωτερικό του παλατιού, να περάσει από την πύλη Γκουανγκγουαμούν και την παραδοσιακή τελετουργική σκηνή που βρίσκεται μπροστά από την πύλη και στη συνέχεια θα ανέβει σε σκηνή που κατασκευάστηκε στο βόρειο άκρο της πλατείας για τη συναυλία.

Η σκηνή θα είναι σε σχήμα Τ με εκτεταμένο διάδρομο, περιτριγυρισμένο από χώρο για όρθιους. Οι BTS είχαν παρουσιάσει προηγουμένως το «IDOL» μπροστά στο Geunjeongjeon Hall (Αίθουσα του Θρόνου) στο ανάκτορο Γκιόνγκμποκουνγκ και το «Mikrokosmos» στο 2020 σε άλλο τμήμα του.

Με δεδομένη τη θέση των BTS ως κορυφαίων εκπροσώπων του κορεατικού κύματος της K-pop, αναμένεται να συγκεντρωθούν έως και 260.000 θαυμαστές στην πλατεία και στη γύρω περιοχή του κέντρου της πόλης.

Η συναυλία θα μεταδοθεί ζωντανά σε περίπου 190 χώρες μέσω της υπηρεσίας streaming Netflix. Οι θεατές σε όλο τον κόσμο θα παρακολουθήσουν τη συναυλία με φόντο ιστορικά κτίρια της Σεούλ.

«Εάν η πολιτιστική κληρονομιά παρουσιάζεται μέσω διαφημιστικού υλικού, μπορεί να είναι απωθητική, αλλά όταν ένας αγαπημένος σταρ την προβάλλει φυσικά, το αποτέλεσμα και ο αντίκτυπος θα είναι τρομερά» δήλωσε ο Jung Deok-hyun, κριτικός της ποπ κουλτούρας. «Βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου κάθε κίνηση που κάνει ένας καλλιτέχνης γίνεται K-culture» τόνισε, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου στη Σεούλ.

