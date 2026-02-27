«Εν Σαρακοστή-Πίστη και Ελπίδα»: Βραδιά κατάνυξης στο Κολλέγιο Αθηνών

Με ιδιαίτερη συγκίνηση και θερμή ανταπόκριση από το κοινό πραγματοποιήθηκε η συναυλία με τίτλο «Εν Σαρακοστή – Πίστη και Ελπίδα» στο Θέατρο του Κολλεγίου Αθηνών, σε μια βραδιά υψηλής αισθητικής και πνευματικού συμβολισμού, που ανέδειξε με ουσιαστικό τρόπο τη δύναμη της μουσικής να ενώνει, να εμπνέει και να ανυψώνει.

Η εκδήλωση αποτέλεσε πρωτοβουλία της Προέδρου του Συλλόγου Feminin Pluriel, κας Ρίτας Μωραϊτάκη - Πικρού, της οποίας η έμπνευση και η αφοσίωση υπήρξαν καθοριστικές για τη διαμόρφωση της καλλιτεχνικής ταυτότητας και του ουσιαστικού μηνύματος της συναυλίας.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Βαρνάβας, ο οποίος μετέφερε προς το κοινό τους πατρικούς λόγους και τις ευχές του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, προσδίδοντας στη βραδιά έναν ιδιαίτερα πνευματικό χαρακτήρα.

Ξεχωριστή υπήρξε η παρουσία της κας Σοφίας Μάνου, η οποία με ερμηνευτική ευαισθησία, εκφραστικότητα και εσωτερική δύναμη δημιούργησε μια βαθιά σχέση επικοινωνίας με το κοινό. Η ερμηνεία της υπερέβη τα όρια μιας μουσικής παρουσίασης, μετατρέποντας τη συναυλία σε μια συλλογική εμπειρία συγκίνησης και συμμετοχής.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζουν οι αφηγήσεις του κ. Γιάννη Βούρου, οι οποίες λειτούργησαν ως δραματουργικός άξονας της παράστασης. Με λόγο μεστό και ουσιαστικό, προσέδωσε συνοχή και συναισθηματικό βάθος στη ροή της βραδιάς, ενισχύοντας καθοριστικά το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Τη μουσική διεύθυνση και τις ενορχηστρώσεις υπέγραψε ο κ. Γιάννης Μπελώνης, οδηγώντας την Ορχήστρα «ΚΑΝΩΝ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών σε μια ερμηνεία υψηλού επιπέδου, αισθητικής αρτιότητας και δυναμικής.

Ιδιαίτερη στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσαν οι συμμετοχές του Athens College Ensemble, της Χορωδίας «Crescendo» του «Εργαστηρίου – Λίλιαν Βουδούρη» και της Χορωδίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Νέας Σμύρνης), αναδεικνύοντας τη μουσική ως πεδίο συνεργασίας, συμπερίληψης και συλλογικής έκφρασης. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, τον λόγο έλαβε ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας κ. Θάνος Ασκητής, ο οποίος αναφέρθηκε στη βαθύτερη σημασία της περιόδου της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της στην ψυχική ισορροπία και στη σημασία της εσωτερικής περισυλλογής ως θεμελιώδους στοιχείου για τη σύγχρονη ανθρώπινη καθημερινότητα.

Το κοινό αγκάλιασε θερμά την πρωτοβουλία, δημιουργώντας ατμόσφαιρα έντονης συμμετοχής και βαθιάς συγκίνησης. Η συναυλία λειτούργησε όχι μόνο ως καλλιτεχνικό γεγονός, αλλά και ως εμπειρία ουσίας, εσωτερικής εγγύτητας και συλλογικής ανάτασης. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Συλλόγου Feminin Pluriel και με την υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων.

Στο κλείσιμο της συναυλίας, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Ορχήστρας «ΚΑΝΩΝ», κ. Γεώργιος Δεμελής, ευχαρίστησε θερμά όλους τους συμμετέχοντες, τους συνεργάτες και το κοινό, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Πρόεδρο του Συλλόγου Feminin Pluriel, κα Ρίτα Μωραϊτάκη - Πικρού, για την πρωτοβουλία και την ουσιαστική συμβολή της, η οποία άφησε ισχυρό καλλιτεχνικό και ανθρώπινο αποτύπωμα.

Ευχαρίστησε όλους τους συντελεστές, τους μουσικούς, τους χορωδούς, τους συνεργάτες και τους χορηγούς, καθώς και προς το κοινό που τίμησε με την παρουσία του την εκδήλωση. Τόνισε δε, ότι η μουσική απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι δύναται να αγγίξει βαθύτερες χορδές της ανθρώπινης ύπαρξης, λειτουργώντας ως γέφυρα πίστης, μνήμης και ελπίδας. Η κα. Μωραϊτάκη - Πικρού με τη σειρά της έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Feminin Pluriel, το οποίο συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχή υλοποίηση της εκδήλωσης, προσφέροντας με αφοσίωση και υψηλό αίσθημα ευθύνης τον καλύτερο εαυτό του.

Συγκεκριμένα, εξέφρασε θερμές ευχαριστίες στα μέλη του Δ.Σ.: κα Φαίνη Χατζηαθανασιάδου, κα Ντόρα Τρικαλιώτη, κα Ναταλί Λιρόν Κρεμπς και κα Μαρία Καρδαμένη Θωμά, για την ουσιαστική συμβολή τους στην προετοιμασία και την άρτια διοργάνωση της βραδιάς. Ευχαριστίες απευθύνθηκαν επίσης προς τους Αντιπεριφερειάρχες κ. Θάνο Ασκητή, κα. Τζένη Μπαρμπαγιάννη, κ. Πολυχρόνη Μπαϊρακτάρη, κ. Μπάμπη Αλεξανδράτο κα. Μπέσσυ Αργυράκη στην κα. Αυλωνίτη και στον Βαγγέλη Αυλητή για την παρουσία και τη στήριξή τους. Η παρουσία όλων ανέδειξε έμπρακτα το πνεύμα συνεργασίας και ενότητας που χαρακτηρίζει την Περιφέρεια Αττικής.

Η μουσική απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα πίστης, μνήμης και ελπίδας, αγγίζοντας βαθύτερες χορδές της ανθρώπινης ύπαρξης. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνθηκαν στον Πρόεδρο του Κολλεγίου Αθηνών κ. Σπύρο Πολλάλη, για την σημασία της παιδείας ως θεμέλιο διαμόρφωσης παιδιών που γίνονται φάροι κοινωνικής ευποιίας και προσφοράς.

Ιδιαίτερες και θερμές ευχαριστίες εκφράζονται προς την κα. Άνθη Βελισσαρίου, την κα. Έλενα Φλωρίδη και την κα. Μαριάννα Φλωρίδη, καθώς και προς τον κ. Πέτρο Κωνσταντινίδη, τον κ. Δημήτρη Πρίτσα και τον κ. Σ. Συνοδινό, για την ουσιαστική παρουσία και τη διακριτική αλλά καθοριστική στήριξή τους στην εκδήλωση. Η συμβολή τους επιβεβαιώνει έμπρακτα τη σημασία της συμπόρευσης και της αλληλεγγύης σε πρωτοβουλίες που προάγουν τον πολιτισμό και το κοινωνικό αποτύπωμα.

Θερμή μνεία έγινε στην Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Φίλων ΑμεΑ «Το Εργαστήρι» κα. Μαρία Τουρκοχωρίτη, στην Πρόεδρο του Συλλόγου «Αγάπη και Φροντίδα» κα. Νανά Πουμπλή, καθώς και στην κα. Ιωάννα Παλυβού, η οποία εκπροσώπησε τον Πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, για την ουσιαστική παρουσία και στήριξή τους. Όταν η παιδεία συναντά την αγάπη και η προσφορά γίνεται πράξη, τότε η κοινωνία φωτίζεται από ανθρώπους που επιλέγουν να γίνονται φάροι για τους άλλους.

