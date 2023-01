Μουσείο Rijksmuseum: Αφιέρωμα στον Βερμέερ με αριστουργήματα από όλο τον κόσμο

Έργα του Ολλανδού ζωγράφου Γιοχάνες Βερμέερ (Johannes Vermeer) συγκεντρώθηκαν από όλο τον κόσμο για έκθεση που εγκαινιάζεται τον Φεβρουάριο στο Rijksmuseum, στο Άμστερνταμ.

Η έκθεση «Vermeer» θα εγκαινιαστεί στις 10 Φεβρουαρίου και θα διαρκέσει έως τις 4 Ιουνίου του 2023.

«Το κορίτσι με το μαργαριταρένιο σκουλαρίκι» και άλλα αριστουργήματα στην ίδια έκθεση

Ο Ολλανδός ζωγράφος του 17ου αιώνα δημιούργησε έναν σχετικά μικρό αριθμό έργων και μόνον 35 ζωγραφικοί πίνακές του θεωρείται ότι διασώζονται σήμερα. Οι 28 από αυτούς τους πίνακες θα παρουσιαστούν στην έκθεση «Vermeer», τη μεγαλύτερη για τον καλλιτέχνη που έχει διοργανωθεί μέχρι τώρα.

Στην έκθεση θα παρουσιαστούν αριστουργήματα όπως «Το κορίτσι με το μαργαριταρένιο σκουλαρίκι» από το Μουσείο της Χάγης, Mauritshuis, «Ο Γεωγράφος» από το Μουσείο Στέντελ στη Φραγκφούρτη και «Γυναίκα με ζυγαριά» από την Εθνική Πινακοθήκη Τέχνης των ΗΠΑ της Ουάσινγκτον.

Only one more month until the opening of our Johannes Vermeer exhibition! Never before were you able to see so many of his paintings in one exhibition. We will bring most of his paintings together from all over the world. 🌍



