Την ιστορική και καλλιτεχνική σύνδεση της σοκολάτας και της εποχής του Μπαρόκ εξερευνά έκθεση στο Ζάγκρεμπ

Η έκθεση που φιλοξενείται στο Μουσείο Σοκολάτας στην κροατική πρωτεύουσα αποτελεί συνεργασία με το Μουσείο Μάρτον στην πόλη Σάμομπορ, το πρώτο ιδιωτικό που δημιουργήθηκε στην Κροατία με επίκεντρο τις εφαρμοσμένες τέχνες κατά τον 18ο και τον 19ο αιώνα.



Μέσα από προσεκτικά επιλεγμένα αντικείμενα - φλυτζάνια για σοκολάτα, ζαχαριέρες και κομψά δοχεία για την παρασκευή του ροφήματος, τις λεγόμενες σοκολατιέρες - αποκαλύπτεται στους επισκέπτες η ιστορία της εποχής που η σοκολάτα ήταν σύμβολο κύρους, φινέτσας και απόλαυσης, σύμφωνα με τον επιμελητή της έκθεσης, Μάρκο Σπάνγκολ.



Κεντρικό έκθεμα είναι μια εξαιρετικά πολύτιμη πορσελάνη από τη διάσημη συλλογή του Βέλικο Μάρτον, ιδρυτή του Μουσείου Μάρτον και συλλέκτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.