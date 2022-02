Παρά την ακρίβεια, με την οποία έγραφε τις ιστορίες του, ο Κάρολος Ντίκενς ήταν ένας αρκετά ακατάστατος συγγραφέας. Τα χειρόγραφά του ήταν γεμάτα πιτσιλιές από μελάνι,Ο αλλοιώσεις και μουτζούρες.

Ο συγγραφέας είχε ιδιαίτερη αγάπη, επίσης, για ένα είδος στενογραφίας που χρονολογείται από το 1700. Σε αυτό, πρόσθεσε τις δικές του χαοτικές τροποποιήσεις για να δημιουργήσει αυτό που ονόμασε «το χειρόγραφο του διαβόλου».

Το χειρόγραφο αυτό αποτελούσε γρίφο για πάνω από ένα αιώνα. Το 2021, οι ειδικοί, προσπαθώντας να αποκρυπτογραφήσουν 10 χειρόγραφα του Ντίκενς που έχουν διασωθεί και να σπάσουν τον λεγόμενο «Κώδικα Ντίκενς» ξεκίνησαν έναν διαγωνισμό.

Ο διαγωνισμός απευθυνόταν σε ερασιτέχνες στενογράφους και λάτρεις των γρίφων με έπαθλο 300 λίρες Αγγλίας.

Ως αντικείμενο προς αποκωδικοποίηση τέθηκε μια μυστηριώδη επιστολή του Ντίκενς γνωστή ως επιστολή του Tavistock (σ.σ.: Η έπαυλη Tavistock είναι το μέρος όπου ο Ντίκενς διέμενε όταν έγραψε τον «Ζοφερό Οίκο». Η επιστολή φέρει την επιγραφή της οικείας) που φυλάσσεται για περισσότερο από έναν αιώνα σε μια βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης.

Can you crack the #Dickens #Code? The writer’s archaic shorthand has baffled experts for over a century. So they launched a deciphering competition for fans – with stunning results that cast new light on his love life and financial peril @uniofleicester https://t.co/6vWAbWBsTE pic.twitter.com/X0ENVFAIQt — MIX (@mixdevil66) February 7, 2022

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να χρησιμοποιήσουν οδηγούς για τη βραχυγραφία, το απαρχαιωμένο πλέον σύστημα στενογραφίας που είχε προσαρμόσει ο Ντίκενς. Είχαν επίσης πρόσβαση σε ένα σημειωματάριο στο οποίο ο Ντίκενς εξηγούσε μερικά από τα δικά του σύμβολα.

Σύμφωνα με τον Guardian, νικητής αναδείχτηκε ο Shane Baggs, ένας προγραμματιστής από την Καλιφόρνια, ο οποίος κατάφερε να αποκωδικοποιήσει τα περισσότερα σύμβολα από την επιστολή.

«Δεν περίμενα ποτέ ότι θα μπορούσα να βοηθήσω τους μελετητές του Ντίκενς, αφού στην λογοτεχνία έπαιρνα σχεδόν πάντα C», είπε ο Baggs, όταν έμαθε για τη νίκη του στο διαγωνισμό.

Τι περιέχει «το χειρόγραφο του διαβόλου»

Δυστυχώς, δεν περιλαμβάνει σημειώσεις για μια ακόμη χαμένη ιστορία του συγγραφέα (αν και υπάρχει ελπίδα ότι τα άλλα έγγραφα του Κώδικα Ντίκενς που δεν έχουν αποκρυπτογραφηθεί ακόμη μπορεί να περιλαμβάνουν κάποιο χαμένο του μυθιστόρημα).

Στην επιστολή του Tavistock καταγράφεται η μπερδεμένη ιστορία ενός έξυπνου επιχειρηματία, ο οποίος αντιμετωπίζει δυσκολίες στην ερωτική του ζωή, αλλά και στην λογοτεχνική του καριέρα. Το μοναδικό στήριγμά του είναι οι φιλικές του σχέσεις, ενώ αναζητά βοήθεια από τα δικαστήρια.

«Οι αποκωδικοποιητές βοήθησαν πραγματικά στο να αποκαλυφθεί αυτή η ταραγμένη περίοδος στη ζωή του Ντίκενς», λέει η Δρ Claire Wood, λέκτορας βικτωριανής λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο του Leicester.

✍ As we mark Charles Dickens’s 210th birthday, the @dickens_code team reveal the solution to a mysterious shorthand letter by the celebrated novelist, decoded with the help of hundreds of volunteers from around the world.



👉 https://t.co/Z4r3Xf9igI 👈 #CitizensOfChange pic.twitter.com/CoNfHmUuUY — University of Leicester (@uniofleicester) February 7, 2022

Forget Wordle! Can you crack the Dickens Code? An IT worker from California just did https://t.co/07uUHGlynW — Guardian Books (@GuardianBooks) February 7, 2022

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Πηγή: Guardian

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News

και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις