Ίδρυμα Ωνάση: Η Β΄ φάση προπώλησης έχει ξεκινήσει

Η Στέγη φέτος στρέφει το βλέμμα της προς κάτι που μας αφορά βαθιά: την οικογένεια. Αυτήν που γεννηθήκαμε, αυτήν που επιλέξαμε. Με τα τραύματα και τα θαύματά της. Σε αυτήν τη συμβολική χρονική στιγμή που γιορτάζει 15 χρόνια, η Στέγη συνεχίζει το φετινό της ταξίδι στον πρώτο ιστό της ζωής μας, στη δίνη της οικογένειας, μερικές φορές ως οδηγό επιβίωσης, άλλοτε όχι μόνο ως βιολογικό δεσμό αλλά ως κοινότητα, ως πεδίο μνήμης και μέλλοντος, ως πυρήνα ζωής.

Η Β΄ φάση προπώλησης περιλαμβάνει τη μεγάλη έκθεση Ongoing της Tilda Swinton στο Onassis Ready και την ίδια σε μια περφόρμανς-εξομολόγηση, στην οποία μοιράζεται την ιστορία της ζωής της μέσα από τη συλλογή ρούχων της. Μια έκθεση φωτογραφίας από τον Γιώργο Λάνθιμο. Αποκλειστικές συζητήσεις με την Diane Morgan και τη Miranda July στην Κεντρική Σκηνή. Παραστάσεις θεάτρου και χορού σε πρώτη παρουσίαση στην Ελλάδα. Μουσικές που ξεπερνούν είδη, χώρες και κοινά. Και μια νέα φάση προπώλησης που ανοίγει τώρα για τις πιο αναμενόμενες παραγωγές της σεζόν.

Ο αριθμός εισιτηρίων για τις παραστάσεις που συμμετέχουν στη Β΄ φάση προπώλησης είναι περιορισμένος. Η ημερομηνία προπώλησης του συνόλου των εισιτηρίων θα ανακοινώνεται στο onassis.org, στη σελίδα κάθε παράστασης.

Ενώ συνεχίζονται τον Ιανουάριο ο Οιδίποδας του Robert Icke και Ο Χορός των Εραστών του Tiago Rodrigues με ελληνικούς θιάσους, η Diane Morgan κάνει ποδαρικό στο 2026 στη Στέγη με το ανατρεπτικό, αφοπλιστικό της χιούμορ. Τον Φεβρουάριο, το NÔT της Marlene Monteiro Freitas, η διεθνής παραγωγή των Onassis Dance Days 2026, φέρνει στην Κεντρική Σκηνή ένα τελετουργικό ξέσπασμα που εντυπωσίασε την Αβινιόν.

Το STEGI.RADIO Takeover 2026 καταλαμβάνει ξανά ολόκληρο το κτίριο της Στέγης με ένα ισχυρό lineup: Carl Craig, Moodymann, MC Yallah, Omar Souleyman και άλλοι καλλιτέχνες και DJs που εκπροσωπούν το πιο ζωντανό κομμάτι της διεθνούς ηλεκτρονικής σκηνής. Τον Μάρτιο, ο Mariano Pensotti φέρνει στη Μικρή Σκηνή μια Αχόρταγη σκιά με μια τρυφερή ιστορία για πατέρες, γιους και τις διαδρομές που αλλάζουν ζωές. Tον ίδιο μήνα, σ’ ένα σπάνιο καλλιτεχνικό γεγονός, ο Γιώργος Λάνθιμος παρουσιάζει στο -1 για πρώτη φορά στην Ελλάδα μια φωτογραφική έκθεση με φωτογραφικά σύνολα που ο Λάνθιμος δημιούργησε την τελευταία πενταετία στη διάρκεια των ταινιών του αλλά και μια προσωπική σειρά φωτογραφιών από την Ελλάδα.

Λίγες μέρες μετά, ο Γιάννης Αγγελάκας ανεβάζει το νέο του έργο, Το Μπλουζ του Μικρού Πρίγκιπα, μια φωτεινή και συγκινητική παράσταση σε σκηνοθετική επιμέλεια Γιώργου Γούση. Τον Απρίλιο, η Miranda July παρουσιάζει το κινηματογραφικό της σύμπαν και το τελευταίο της μυθιστόρημα, All Fours (2024), σε μια συζήτηση αφιερωμένη στην αγάπη και στις πολλαπλές εκδοχές της. Τον Μάιο, ο Tiago Rodrigues επιστρέφει με την Απόσταση και το By Heart, δύο παραστάσεις που μιλούν απευθείας στο συναίσθημα.

Το Μπλουζ του Μικρού Πρίγκιπα @Pinelopi Gerasimou

Την ίδια περίοδο, η Tilda Swinton φέρνει στο Onassis Ready την βαθιά προσωπική έκθεση της Ongoing, με έργα οκτώ στενών συνεργατών της, από τον Pedro Almodóvar, τον Tim Walker και τον Luca Guadagnino έως τον Apichatpong Weerasethakul, την Joanna Hogg, τον Jim Jarmusch και τον Derek Jarman, χαρτογραφώντας το δικό της, ξεχωριστό καλλιτεχνικό σύμπαν. Η ίδια θα βρεθεί στο Onassis Ready για να μας χαρίσει απλόχερα ένα αυτοβιογραφικό ταξίδι μέσα από τα ρούχα που την καθόρισαν, αφού σε 6 μοναδικές περφόρμανς A Biographical Wardrobe, με τη συνδρομή του επιμελητή μόδας Olivier Saillard, θα αφηγηθεί ιστορίες για οικογενειακά κειμήλια και ρούχα που σημαίνουν κάτι ξεχωριστό για αυτήν.

Και τον Ιούνιο, ο The Boy (Αλέξανδρος Βούλγαρης) μεταμορφώνει τη Στέγη στη δική του «Αυστραλία» με το Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία: ένα πολυμορφικό πρότζεκτ με τη μορφή συναυλίας, θεατρικής παράστασης, κινηματογραφικού αφιερώματος, βίντεο εγκατάστασης, έκθεσης φωτογραφίας, αλλά και ταξιδιού.

Διαβάστε περισσότερα για τη Β’ Φάση Προπώλησης εδώ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.