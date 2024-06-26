Η Σουζάνε Κένεντι, μια από τις επιδραστικότερες δημιουργούς της γενιάς της, μαζί με τον εικαστικό Μάρκους Ζελγκ παρουσιάζουν στις 4 και 5 Ιουλίου στην Πειραιώς 260 τη συγκλονιστική παράσταση «Angela (a strange loop)» στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου.

Η ζωή μιας γυναίκας που πάσχει από κάποια ασθένεια μπαίνει στο μικροσκόπιο επί σκηνής. Η Κένεντι εξερευνά με φουτουριστική αισθητική τη δυναμική σχέση ανάμεσα στο ανθρώπινο σώμα, την τεχνολογία και την τέχνη στη μεταπανδημική εποχή. Ποια είναι η φύση της πραγματικότητας; Πώς συγκροτείται ο εαυτός; Τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος;

Ο θαυμαστός, σκληρός κόσμος της Σουζάνε Κένεντι

Η Σουζάνε Κένεντι δεν αφήνει τα πράγματα στη μέση. Ο κόσμος που δημιουργεί έχει τη δική του λογική, τους δικούς του κανόνες, τη δική του ηθική. Επίκεντρο της παράστασης είναι η καθημερινότητα της 'Αντζελα, μιας ινφλουένσερ που ποστάρει βίντεο στο YouTube. Μέσα από το πρίσμα της μυστηριώδους ασθένειάς της έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τις στιγμές που μεσολαβούν στη ζωή μιας γυναίκας από τη γέννηση μέχρι τον θάνατό της.

Παρασύροντάς μας σε μια μεταμοντέρνα, πολυμεσική προσέγγιση της πραγματικότητας η Γερμανίδα σκηνοθέτης προβάλλει τα θεμελιώδη ερωτήματα της ύπαρξης και της ταυτότητας. «Όλοι οι άνθρωποι έρχονται κάποτε αντιμέτωποι με τους δαίμονές τους. Φτάνουμε σε ένα σταυροδρόμι -μερικές φορές μέσω μιας ασθένειας, άλλες μέσω μιας απώλειας ή μιας κρίσης- και συνειδητοποιούμε ότι, ναι, πρέπει να αλλάξουμε» δηλώνει η Κένεντι.

Η Σουζάνε Κένεντι και ο Μάρκους Σελγκ συνεργάζονται από το 2016. Η Σουζάνε Κένεντι, τακτική συνεργάτιδα της Φόλκσμπύνε, είναι μια από τις πιο διακριτές φωνές του ευρωπαϊκού θεάτρου. Συστήθηκε στο ελληνικό κοινό το 2019 με την παράσταση «Αυτόχειρες παρθένοι» στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών.

Τα έργα της συνιστούν ένα επιδραστικό εγχείρημα μεταφοράς της πραγματικότητας στη σκηνή. Εξερευνά τα θολά όρια ανάμεσα στο σώμα και τη μηχανή. Μέσω της χρήσης ηχογραφημένων διαλόγων, ομοιωμάτων, μασκών και πολυμέσων οι παραστάσεις της αμφισβητούν τις σταθερές αναπαραστάσεις της πραγματικότητας και μας καλούν να αναρωτηθούμε ποιοι είμαστε και ποιος είναι ο λόγος της ύπαρξής μας.

Ο Μάρκους Σελγκ είναι ένας multimedia artist ο οποίος αναζητά τα σημεία τομής της αρχαίας μυθολογίας, της ψηφιακής τεχνολογίας και της ανθρώπινης συνείδησης. Στα έργα του εξερευνά τις δυνατότητες και τις συνέπειες που έχει το γεγονός ότι ζούμε σε έναν ψηφιακό κόσμο ο οποίος χαρακτηρίζεται από τη συνεχή ροή δεδομένων και πληροφοριών.

Πληροφορίες εισιτηρίων: http://aefestival.gr/plirofories-eisitirion

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

