Banksy: Έργο του αφαιρέθηκε από κτίριο στη Βενετία για να αποκατασταθεί (video)

Η αφαίρεση από τον τοίχο του κτιρίου πραγματοποιήθηκε σε συνεννόηση με άτομα κοντά στον Βρετανό καλλιτέχνη της street art, που κρατά μυστική την ταυτότητά του

Banksy

Μια ξεθωριασμένη τοιχογραφία του Banksy στη Βενετία αφαιρέθηκε από κτίριο για αποκατάσταση. Με τίτλο «Migrant Child» (Παιδί Μετανάστης), το έργο απεικονίζει ένα παιδί με σωσίβιο που κρατάει μια ροζ φωτοβολίδα καπνού. Εμφανίστηκε χωρίς προειδοποίηση στο Palazzo San Pantalon κατά τη διάρκεια της Μπιενάλε της Βενετίας του 2019 και αργότερα διεκδικήθηκε από τον Banksy και έγινε ανεπίσημο τουριστικό αξιοθέατο κατά μήκος του Rio di San Pantalon.

Η αφαίρεση από τον τοίχο του κτιρίου πραγματοποιήθηκε σε συνεννόηση με άτομα κοντά στον Βρετανό καλλιτέχνη της street art, που κρατά μυστική την ταυτότητά του.

Banksy

Μέχρι το 2023, οι ζημιές από το νερό και η έκθεση στο αλάτι είχαν αρχίσει να διαβρώνουν την τοιχογραφία, ωθώντας το υπουργείο Πολιτισμού της Ιταλίας να προτείνει αποκατάσταση και να προκαλέσει κριτική από καλλιτέχνες, οργανώσεις ακόμη και ορισμένους ιστορικούς τέχνης. «Ο Banksy δεν ήταν ανόητος» δήλωσε τότε στο Euronews ο καλλιτέχνης του δρόμου Evyrein. «Γνώριζε ότι η δημιουργία του δίπλα στο νερό δεν προοριζόταν να διαρκέσει. Η αποκατάστασή της είναι αντίθετη με τα δεδομένα». Άλλοι ζήτησαν διαβούλευση με τον καλλιτέχνη ή την τοπική κοινότητα πριν παρέμβουν, υποστηρίζοντας ότι η φθορά του έργου ήταν μέρος του νοήματός του.

Την περασμένη εβδομάδα μια ομάδα συντηρητών με επικεφαλής τον Φεντερίκο Μποργκόνι αφαίρεσε ένα τμήμα του τοίχου του κτιρίου, στον οποίο είναι ζωγραφισμένο το έργο. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Banca Ifis, τράπεζα με έδρα τη Βενετία που προωθεί την τέχνη και τον πολιτισμό, η οποία δήλωσε ότι συμβουλεύτηκε άτομα «κοντά» στον Banksy, αλλά δεν επιβεβαίωσε την άμεση έγκρισή του.

