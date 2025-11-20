Μία αυτοπροσωπογραφία της διάσημης Μεξικανής καλλιτέχνιδας Φρίντα Κάλο του 1940, βγαίνει σήμερα σε δημοπρασία από τον οίκο Sotheby's στη Νέα Υόρκη και αναμένεται να σπάσει τα ρεκόρ.

Με εκτιμώμενη τιμή από 40 έως 60 εκατομμύρια δολάρια, ο πίνακας "El sueño (La cama)" («Το Όνειρο (Το Κρεβάτι)», μπορεί να ξεπεράσει την υψηλότερη τιμή για έργο οποιασδήποτε γυναίκας καλλιτέχνιδας.

Το 2014, ο πίνακας "Jimson Weed/White Flower No. 1" της Τζόρτζια Ο’ Κιφ (Georgia O'Keeffe) πουλήθηκε πάλι από τον Sotheby's, για 44,4 εκατομμύρια δολάρια.

«Το Όνειρο» εκτέθηκε δημόσια τελευταία φορά στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και προέρχεται από μια ιδιωτική συλλογή, ο ιδιοκτήτης της οποίας δεν έχει αποκαλυφθεί.

Το έργο δημιουργήθηκε το 1940, μετά το ταξίδι της Κάλο στο Παρίσι, όπου ήρθε σε επαφή με τους σουρεαλιστές.

Ο πίνακας απεικονίζει την Κάλο να κοιμάται σε ένα ξύλινο κρεβάτι αποικιακού στιλ, τυλιγμένη σε μια χρυσή κουβέρτα κεντημένη με κλήματα και φύλλα.

Πάνω από αυτήν, φαινομενικά να αιωρείται πάνω στις κολόνες του κρεβατιού, βρίσκεται ένας σκελετός σε φυσικό μέγεθος,καλωδιωμένος με δυναμίτη και κρατώντας ένα μπουκέτο αποξηραμένα λουλούδια.

Στο σημείωμα καταλόγου του, ο οίκος Sotheby's ανέφερε ότι ο πίνακας «προσφέρει έναν φασματικό διαλογισμό στο πορώδες όριο μεταξύ ύπνου και θανάτου».

Για τη Φρίντα Κάλο, το κρεβάτι ήταν η σκηνή πάνω στην οποία ξεδιπλώνονται όλα τα δράματα της ζωής – σύλληψη, γέννηση, αγάπη, ασθένεια και θάνατος. Αφού επέζησε από ένα σχεδόν θανατηφόρο ατύχημα με λεωφορείο σε ηλικία δεκαοκτώ ετών, η Κάλο έζησε με χρόνιο πόνο και επανειλημμένες χειρουργικές επεμβάσεις, και με την διαρκή γνώση ότι κάθε μέρα θα μπορούσε να είναι η τελευταία της.

Η υψηλότερη τιμή σε δημοπρασία για έργο της Κάλο είναι 34,9 εκατομμύρια δολάρια, που καταβλήθηκαν το 2021 για το «Diego and I», που απεικονίζει την καλλιτέχνιδα και τον σύζυγό της, Ντιέγκο Ριβέρα.

Εκτός δημοπρασιών, ιδιωτικά, οι πίνακές της έχουν πουληθεί για ακόμη περισσότερα.

Πηγή: skai.gr

