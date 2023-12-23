Το πλήρως αναμορφωμένο και εμπλουτισμένο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, στους Κορυσχάδες Ευρυτανίας, εγκαινίασε σήμερα Σάββατο ο πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Τασούλας.

«Η Βουλή των Ελλήνων θεσμικός θεματοφύλακας της ιστορικής μνήμης» συγχρηματοδότησε την πλήρη αναμόρφωση του κτηρίου του Σχολείου Κορυσχάδων, μετά το μνημόνιο συνεργασίας του 2018, με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τον δήμο Καρπενησίου και το Ίδρυμα Κόκκαλη, τόνισε ο κ. Τασούλας.

Ο Πρόεδρος της Βουλής στην ομιλία του αναφέρθηκε στο μήνυμα του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης επισημαίνοντας: «Είμαι εδώ για να γνωρίσω και να ψηλαφίσω την ιστορία, που είναι ένα μεγάλο μάθημα για όλους μας, ένα δύσκολο αγώνισμα. Να γνωρίσω την ιστορία και να την ψηλαφίσω, για να τη χαρώ και για να με βοηθήσει αυτή η γνώση να υπηρετήσω το δύσκολο, το έσχατο και μέγιστο μάθημα της ενότητας και της συμφιλίωσης». Στην έκδοση του καταλόγου της Βουλής, ο κ. Τασούλας επισήμανε ακόμη ότι: «Η Βιβλιοθήκη της Βουλής μερίμνησε για την ιστορική έρευνα, την εκπόνηση και υλοποίηση της μουσειολογικής μελέτης και την έκδοση του καταλόγου της μόνιμης έκθεσης, καθώς και για τον εμπλουτισμό των τεκμηρίων στην μόνιμη συλλογή του Μουσείου» και πρόσθεσε: «Η μόνιμη έκθεση του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων συνιστά ένα κύτταρο συλλογικής μνήμης σε ένα ολιγάνθρωπο σήμερα χωριό, που ωστόσο αποπνέει ιστορική μνήμη. Εδώ αναδεικνύεται για ακόμη μια φορά η συμβολή της Βουλής των Ελλήνων στην ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών, της ιστορίας και του πολιτισμού τους. Στην εποχή της αυτοματοποιημένης ευκολίας των νέων τεχνολογιών, τα διδάγματα που προκύπτουν από την εντρύφηση σε υψηλές αξίες και τους αιματηρούς αγώνες για τη διεκδίκησή τους είναι απαραίτητα και χρησιμότατα».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Βουλής, ο αντιπεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Αριστείδης Τάσσιος αναφέρθηκε στον χαιρετισμό του στο μνημόνιο συνεργασίας της Περιφέρειας με την Βουλή των Ελλήνων, τον δήμο Καρπενησίου και το Ίδρυμα «Πέτρος Κόκκαλης», σημειώνοντας ότι «αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας είναι το αναμορφωμένο Μουσείο με το ανανεωμένο και εμπλουτισμένο εκθεσιακό αφήγημα που περιμένει όλους τους επισκέπτες να το ανακαλύψουν.» Επισημαίνοντας ότι η ιστορία του τόπου μας γράφτηκε με αίμα, πρόσθεσε ότι «οφειλή δική μας είναι να μη λησμονήσουμε το παρελθόν. Να τιμήσουμε εμφατικά την ιστορική μνήμη και τους ένδοξους προγόνους μας. Να προσφέρουμε ισχυρά διδάγματα στο και σήμερα και το κυριότερο να δημιουργήσουμε μια ισχυρή προοπτική για το αύριο».

Ο δήμαρχος Καρπενησίου Νικόλαος Σουλιώτης στον χαιρετισμό του επεσήμανε ότι «ο εμβληματικός χώρος του παλιού πετρόκτιστου σχολείου, που περιτριγυρίζεται από τα ευρυτανικά βουνά, ήταν το πιο ενδεδειγμένο σημείο για να εμπνεύσει τους ανθρώπους το 1944, ώστε να στεγάσουν τις εργασίες του Εθνικού Συμβουλίου, συγκεντρώνοντας αντιπροσώπους από όλη την Ελλάδα με μοναδικό στόχο την απελευθέρωση της χώρας και την αποκατάσταση της εθνικής ενότητας και λαϊκής κυριαρχίας. Η συσσωρευμένη ιστορική ενέργεια του χώρου και η μνημειακή αξία, αλλά και το αυξανόμενο ενδιαφέρον των επισκεπτών δημιούργησαν την ανάγκη αναβάθμισης και ενίσχυσης της ιστορικής γνώσης με ένα συνεκτικό και πληρέστερο υλικό τεκμηρίωσης και αφήγησης στον χώρο και τον χρόνο».

Στον χαιρετισμό του ο ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Κόκκαλης κ. Πέτρος Κόκκαλης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι αποτελεί μεγάλη τιμή για το Ίδρυμα να συμμετάσχει στο εγχείρημα σημειώνοντας: «Η ενότητα, ο αγώνας για την ελευθερία είναι αυτά που πρέπει να μας απασχολούν».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, για τη συγκρότηση του εκθεσιακού υλικού η έρευνα και η συλλογή στοιχείων από τα στελέχη της Βιβλιοθήκης της Βουλής επεκτάθηκε σε περισσότερους από 50 δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Η μόνιμη συλλογή επανασχεδιάστηκε και εμπλουτίστηκε με έντυπο αρχειακό υλικό (δημοσιεύματα, έντυπα, φωτογραφίες, αφίσες) και τρισδιάστατα αντικείμενα προσφέροντας μια σφαιρική αφήγηση της αντίστασης του ελληνικού λαού στους Γερμανούς κατακτητές κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Επικεφαλής της προσπάθειας και επιμελητής της Έκθεσης είναι ο Διδάκτωρ ιστορίας και στέλεχος της Βουλής Στάθης Κουτρουβίδης. Οι επισκέπτες του αναμορφωμένου Μουσείου Εθνικής Αντίστασης μπορούν να ξεναγηθούν στην πιστή σκηνική αναπαράσταση του χώρου που φιλοξένησε το Εθνικό Συμβούλιο και μέσα από τα πλέον των 500 τεκμήρια να προσεγγίσει τα γεγονότα εκείνων των ημερών.

Η έκθεση που θα φιλοξενεί μόνιμα το Μουσείο περιλαμβάνει 6 θεματικές ενότητες:

η εποποιία, της Εθνικής Αντίστασης,

η ανατίναξη της Γέφυρας του Γοργοπόταμου,

οι εκλογές του εθνικού συμβουλίου,

η «Μάχη της σοδειάς»

ΠΕΕΑ και Εθνικό Συμβούλιο: η επόμενη μέρα και η καθημερινότητα

Στη συλλογή προστέθηκαν πολλά από τα αντικείμενα του γιατρού και Εθνοσυμβούλου Πέτρου Κόκκαλη που παραχώρησε το Ίδρυμα Κόκκαλη. Στη συλλογή επίσης περιλαμβάνονται η πλήρης φωτογραφική αποτύπωση και τα βιογραφικά των Εθνοσυμβούλων όπως και έργα και σχέδια του ζωγράφου και χαράκτη Βάλια Σεμερτζίδη από την παραμονή του στο βουνό το 1944, τα οποία δώρισε η σύζυγός του Καλλιρόη Σεμερτζίδη στη Βιβλιοθήκη της Βουλής το 2019.

Στην τελετή των εγκαινίων παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Γ΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής Αθανάσιος Μπούρας, η βουλευτής Ευρυτανίας κυρία Θωμαΐς Οικονόμου, ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, ο νέος δήμαρχος Καρπενησίου Χρήστος Κακκαβάς, η αντιπεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος Κατερίνα Καλατζή, ο Μητροπολίτης Ευρυτανίας Γεώργιος, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας και των κομμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.