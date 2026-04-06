Απείρανθος Νάξου: Χωριό που μιλά... κρητικά

Στην καρδιά της ορεινής Νάξου βρίσκεται η Απείρανθος, ένα χωριό που ξεχωρίζει όχι μόνο για την πέτρινη αρχιτεκτονική του και την πλούσια ιστορία του, αλλά και για κάτι πραγματικά μοναδικό: τη γλώσσα των κατοίκων του.

Οι ντόπιοι εδώ δεν μιλούν το τυπικό κυκλαδίτικο ιδίωμα. Αντίθετα, η προφορά, οι λέξεις και οι εκφράσεις τους θυμίζουν έντονα... Κρήτη. Ένα γλωσσικό φαινόμενο που έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον γλωσσολόγων και ερευνητών για δεκαετίες.

Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ ξεναγήθηκε στα καλντερίμια και τα βοσκοτόπια του -γιατί βασική ασχολία των κατοίκων είναι η κτηνοτροφία- και συνάντησε τους ανθρώπους που κάνουν αυτό τον τόπο διαφορετικό από άλλους.

