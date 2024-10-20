28η Οκτωβρίου 1940: Ιωάννης Μεταξάς – Μπενίτο Μουσολίνι

Οι προσωπικότητες του Ιωάννη Μεταξά και του Μπενίτο Μουσολίνι. Ο Μεταξάς, προετοίμασε την Ελλάδα για την πιο κρίσιμη μάχη της, στρατιωτικό μυαλό, υπερσυντηρητικός, δικτάτωρ, σπουδαγμένος στη Γερμανία, άνθρωπος του στενού περιβάλλοντος του βασιλιά, με σεβασμό στην διπλωματική στρατηγική της χώρας, δηλαδή σύμπλευση με την Μεγάλη Βρετανία. Το «ΟΧΙ» ήταν η κορύφωση μιας προδιαγεγραμμένης πορείας που εκπονήθηκε από την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία με τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού.

Ο Μπενίτο Μουσολίνι είναι στην αρχή αριστερός, υπήρξε εκδότης/αρχισυντάκτης εφημερίδας, καταφέρνει να γίνει ηγέτης του λαού του, έρχεται με την επαγγελία του νέου, του γενναίου, του δυνατού και της αρετής. Διαφοροποιείται από τους κομμουνιστές, ανακαλύπτει και δημιουργεί τον φασισμό.

Περιγράφουν και διηγούνται οι ιστορικοί: Θάνος Βερέμης, Ευάνθης Χατζηβασιλείου και Ιάκωβος Μιχαηλίδης.

Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε

Παραγωγή / Επιμέλεια: Τζένη Πουπουλίδου

Πηγή: skai.gr

