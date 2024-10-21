28η Οκτωβρίου 1940: Ευρώπη και Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος

Η έκρηξη του πολέμου το 1939 βρίσκει τη Δύση να έχει χάσει την ορμητικότητά της εξαιτίας την κατάρρευσης του οικονομικού της συστήματος στην κρίση του 1929. Ο Χίτλερ έχει δείξει τις προθέσεις του ήδη από την ενσωμάτωση της Αυστρίας και της Τσεχοσλοβακίας. Η «πολιτική του κατευνασμού» δεν τον σταματά. Και η Ιταλία επιζητά ζωτικό χώρο, αλλά ακόμα δεν κάνει κίνηση γιατί προετοιμάζεται. Μέχρι τον Μάιο του 1940, οι δύο στρατοί, αγγλογάλλοι από τη μια και γερμανοί από την άλλη, έχουν μεταξύ τους αψιμαχίες και πολέμους προπαγάνδας. Η πρώτη πραγματική στρατιωτική επιχείρηση γίνεται τον Απρίλιο του 1940, όταν οι γερμανοί εισβάλλουν στην Νορβηγία. Από εκεί και πέρα ξεκινά ο πόλεμος σε όλη την Ευρώπη…

Περιγράφουν και διηγούνται οι ιστορικοί: Θάνος Βερέμης, Ευάνθης Χατζηβασιλείου και Ιάκωβος Μιχαηλίδης.

Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε

Παραγωγή – Επιμέλεια: Τζένη Πουπουλίδου

Πηγή: skai.gr

