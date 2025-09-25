Η Κίνα άλλαξε σκηνές σε αυστραλιανή ταινία με ΑΙ - Μετέτρεψε ομόφυλο ζευγάρι σε ετερόφυλο

Απίστευτο και όμως πραγματικό: στην Κίνα τροποποίησαν ψηφιακά μια αυστραλιανή ταινία, κάνοντας ένα ομόφυλο ζευγάρι να μοιάζει με ετερόφυλο, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις.

Πρόκειται για την ταινία τρόμου «Together», με πρωταγωνιστές τους Dave Franco και Alison Brie, που προβλήθηκε αρχικά σε επιλεγμένους κινέζικους κινηματογράφους στις 12 Σεπτεμβρίου, πριν την επίσημη κυκλοφορία της.

Οι κινηματογραφόφιλοι συνειδητοποίησαν αργότερα ότι ορισμένες σκηνές είχαν τροποποιηθεί, αφού screenshots με τις αρχικές σκηνές έγιναν viral στο διαδίκτυο.

Η ταινία επρόκειτο να κυκλοφορήσει επίσημα στις 19 Σεπτεμβρίου, αλλά μέχρι και σήμερα δεν είχε ακόμη προβληθεί στους κινηματογράφους.

Ο παγκόσμιος διανομέας της ταινίας, Neon, καταδίκασε την επεξεργασία, δηλώνοντας πως δεν την εγκρίνει και ζήτησε να σταματήσει η διανομή της.

Η ταινία τρόμου με υπερφυσικά στοιχεία, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Αυστραλού Michael Shanks, ακολουθεί ένα ζευγάρι που μετακομίζει στην επαρχία και έρχεται αντιμέτωπο με μια μυστηριώδη δύναμη που επηρεάζει τα σώματα, τις ζωές και τη σχέση τους.

Η ταινία, που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σάντανς τον Ιανουάριο και κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ και την Αυστραλία τον Ιούλιο, έλαβε σε μεγάλο βαθμό θετικές κριτικές, κερδίζοντας βαθμολογία 90% στο Rotten Tomatoes.

Ωστόσο, μόλις ξεκίνησαν οι προ-προβολές στην Κίνα αυτό το μήνα, οι θεατές παρατήρησαν ότι ορισμένες σκηνές σεξ και γυμνού είχαν αλλαχτεί, ενώ στο διαδίκτυο κυκλοφόρησαν στιγμιότυπα από την αρχική έκδοση.

Σε μια σκηνή που έδειχνε τον πρωταγωνιστή να κάνει ντουζ, παρατήρησαν ότι στην κινεζική έκδοση είχε προστεθεί ατμός για να καλύψει το γυμνό σώμα του.

Ωστόσο, οι περισσότερες καταγγελίες αφορούσαν μια εικόνα με ένα ομόφυλο ζευγάρι που είχε υποστεί ψηφιακή επεξεργασία, με το πρόσωπο ενός άνδρα να έχει αντικατασταθεί από το πρόσωπο μιας γυναίκας. Επίσης, αφαιρέθηκαν αρκετές αναφορές της ομοφυλοφιλικής σχέσης από την ταινία.

Δεν είναι ασυνήθιστο για την Κίνα να λογοκρίνει περιεχόμενο που σχετίζεται με την LGBTQ κοινότητα. Αλλά αυτή τη φορά, η παραποίηση των σκηνών, που έγινε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

«Δεν είναι πλέον απλώς θέμα περικοπών (σκηνών), είναι θέμα παραμόρφωσης και παραποίησης», αναφέρει ένας χρήστης στη δημοφιλή κινεζική πλατφόρμα κριτικών ταινιών Douban, όπου η ταινία έχει βαθμολογία 6,9 στα 10.

«Όχι μόνο άλλαξαν την πλοκή, αλλά και τον σεξουαλικό προσανατολισμό του ηθοποιού. Είναι αηδιαστικό», γράφει άλλος χρήστης, σύμφωνα με το BBC.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Κίνα χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να τροποποιήσει σεξουαλικό περιεχόμενο. Στην οσκαρική ταινία Oppenheimer, μια γυμνή σκηνή με την Florence Pugh τροποποιήθηκε με ένα μαύρο φόρεμα που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη για τις κινεζικές κινηματογραφικές αίθουσες.

Η Κίνα φαίνεται επίσης να καταστέλλει όλο και περισσότερο το περιεχόμενο που αφορά τους ομοφυλόφιλους. Από τον Φεβρουάριο, τουλάχιστον 30 συγγραφείς ομοφυλοφιλικών ερωτικών μυθιστορημάτων, σχεδόν όλες γυναίκες, έχουν συλληφθεί σε ολόκληρη τη χώρα.

