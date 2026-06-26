Τζόντι Φόστερ: Αποκαλύπτει ότι κορυφαίος της ρόλος προοριζόταν αρχικά για άνδρα ηθοποιό

Η Τζόντι Φόστερ αποκάλυψε ότι ένας από τους πιο αξιομνημόνευτους κινηματογραφικούς της ρόλους γράφτηκε αρχικά για έναν άνδρα - με τον Σον Πεν να έχει προταθεί να ενσαρκώσει τον χαρακτήρα.

Στο ψυχολογικό θρίλερ Flightplan, που κυκλοφόρησε το 2005, παρουσιάζεται η Τζόντι Φόστερ, ως Κάιλ, να χάνει την κόρη της σε ένα αεροπλάνο, αλλά αρχικά της λένε ότι το κορίτσι δεν ήταν ποτέ στο αεροσκάφος.

Σε νέα συνέντευξη, η Τζόντι Φόστερ αποκαλύπτει ότι η ταινία γράφτηκε για έναν ανδρικό πρωταγωνιστικό ρόλο, προτού επισημάνει πως η αλλαγή φύλου στον πρωταγωνιστικό ρόλο θα την έκανε «καλύτερη ταινία».

Η ηθοποιός δήλωσε στο The i Paper: «Ξέρετε, γράφτηκε για έναν άνδρα. Ο Σον Πεν επρόκειτο να υποδυθεί τον ρόλο και για κάποιο λόγο, τελικά δεν το έκανε».

«Και πήρα το σενάριο και είπα: "Λοιπόν, θα μπορούσατε να το κάνετε για γυναίκα και νομίζω ότι θα ήταν καλύτερη ταινία, επειδή θα μιλάει για τη γυναικεία υστερία"» εξήγησε. «Κανένας άντρας δεν μπερδεύεται για το αν έχει φανταστεί κάτι ή όχι. Θεωρεί ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί» σημείωσε.

Μέχρι το τέλος του Flightplan, αποκαλύπτεται ότι η Κάιλ είχε δίκιο εξαρχής - η κόρη της ήταν στο αεροπλάνο και είχε απαχθεί ως μέρος ενός σχεδίου εκβιασμού. «Νιώθω περήφανη για τον ρόλο μου» είπε η ηθοποιός. «Νιώθω περήφανη για την πορεία μιας γυναίκας που δεν την πιστεύουν» τόνισε.

Η Τζόντι Φόστερ προωθεί αυτήν τη στιγμή τη νέα της ταινία "A Private Life". Σε σκηνοθεσία της Ρεμπέκα Ζλοτόβσκι, το θρίλερ μυστηρίου παρουσιάζει την πρωταγωνίστρια στον πρώτο της πλήρως γαλλόφωνο ρόλο ως Λίλιαν Στάινερ, Παριζιάνα ψυχίατρο που υποψιάζεται ότι μια από τις υποτιθέμενες αυτοκτονίες της ασθενούς της ήταν στην πραγματικότητα δολοφονία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.