Θερινός κινηματογράφος ΑΒ: 11 νέες ταινίες για τις νύχτες του Σεπτεμβρίου

Ο Δήμος Αθηναίων κρατά αναμμένα τα φώτα ενός από τους ιστορικότερους κινηματογράφους της Αθήνας στο πλαίσιο του Culture is Athens / Πολιτισμός είναι η Αθήνα, και προσφέρει και φέτος, 3 - 17 Σεπτεμβρίου, 12 υπέροχες βραδιές για σινεφίλ στη γειτονιά των Άνω Πατησίων. Ο ΑΒ - ολικά ανανεωμένος από τον Δήμο Αθηναίων τον Ιούλιο του 2021 - επανασυστήθηκε στο Αθηναϊκό κοινό και λειτούργησε φέτος το καλοκαίρι αμιγώς ως κινηματογράφος, με χιλιάδες Αθηναίους να επιστρέφουν στις προβολές του.

12 βραδιές με 11 ξεχωριστές προτάσεις που επιμελήθηκε η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, σε συνεργασία με το Athens International Children's Film Festival, το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου, τον κινηματογράφο Τριανόν, το Cinobo και το Ιn-edit Greece.

Μοναδικά αφιερώματα και επανεκδόσεις αγαπημένων ταινιών αλλά και ένα υπαίθριο εικαστικό εργαστήρι για παιδιά.

Η έναρξη του φθινοπωρινού προγράμματος θα είναι αφιερωμένη στους μικρούς μας φίλους, με το πρώτο Σαββατοκύριακο να πραγματοποιείται η προβολή της ταινίας Ντέιζι Κουόκα, Το τρομακτικότερο ζώο του κόσμου, από το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας που φέρνει στην οθόνη μας το ζωάκι που έχει ανακηρυχθεί το πιο χαρούμενο στον κόσμο, καθώς και τους αγώνες του! Η τρίτη προβολή του προγράμματος, που είναι κι αυτή αφιερωμένη στα παιδιά, αποτελεί την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία για το σκηνοθέτη Ενρίκο Κασαρόσα (με υποψηφιότητα για Όσκαρ και BAFTA Καλύτερης ταινίας Κινουμένων Σχεδίων) και παραγωγή της Pixar, Λούκα. Θα προηγηθεί το εργαστήρι για παιδιά, Το δικό μας σινεμά, από το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου.

Τη σκυτάλη παίρνει το Τριανόν και το Σινεμά στα Στρογγυλά Φεγγάρια, με τις ταινίες Eiffel, παραγωγή του 2021 που ήδη έχει αγαπήσει το κοινό, Στη Φωλιά του Κούκου, αξεπέραστη ταινία και ερμηνεία από τον μοναδικό Τζακ Νίκολσον, και Ο Μικρος Νικόλας και το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού, ο αγαπημένος μικρών και μεγάλων καταφθάνει στην οθόνη μας! Το Cinobo έρχεται να μας υπενθυμίσει τον ιδιαίτερα γοητευτικό κόσμο του Τζιμ Τζάρμους και, κάτω από την ομπρέλα Coffee & Cigarettes, μας παρουσιάζει τις τρεις από τις πιο αγαπημένες ταινίες του σκηνοθέτη: Στην παγίδα του νόμου, Ο Νεκρός και Καφές και Τσιγάρα.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με το In-Edit Greece και τρία ντοκιμαντέρ που θα μας ταξιδέψουν μουσικά, "κλείνοντας" το θερινό με τον καλύτερο τρόπο!! Πρόκειται για τα εξαιρετικά Summer of Soul (...or, when the revolution could not be televised), Moby Doc και Max Richter.

Αυτή τη χρονιά, ο Θερινός Κινηματογράφος ΑΒ ξαναβρίσκει τη φυσική του λειτουργία και μας δίνει το πρώτο δείγμα όσων πρόκειται να ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια. Ο πολιτισμός και οι άνθρωποί του θα βρίσκουν πάντα τον τρόπο, κι εμείς θα μπορούμε να δίνουμε ξανά ραντεβού για σινεμά στον ΑΒ, όπως παλιά!

Αναλυτικά το πρόγραμμα Σεπτεμβρίου

ΣΑΒΒΑΤΟ 03.09 | 20.30

ΠΑΙΔΙΚΟ & ΕΦΗΒΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑΣ (ATHICFF)

ΝΤΕΙΖΙ ΚΟΥΟΚΑ, ΤΟ ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΟΤΕΡΟ ΖΩΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, DAISY QUOKKA, WORLD'S SCARIEST ANIMAL, 2021

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: RICARD CUSSÓ, 88'

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 3€

Στα αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους

*για ηλικίες 8+

ΚΥΡΙΑΚΗ 04.09 | 20.30

ΠΑΙΔΙΚΟ & ΕΦΗΒΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑΣ (ATHICFF)

ΝΤΕΙΖΙ ΚΟΥΟΚΑ, ΤΟ ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΟΤΕΡΟ ΖΩΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, DAISY QUOKKA, WORLD'S SCARIEST ANIMAL, 2021

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: RICARD CUSSÓ, 88'

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 3€

Στα αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους

*για ηλικίες 8+

ΠΕΜΠΤΗ 08.09 | 18.30

ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΑΕΡΙΟΥ

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ "ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΣΙΝΕΜΑ", 60'

ΛΟΥΚΑ, LUCA, 2021,

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ENRICO CASAROSA, 95'

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 8€

Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

*για ηλικίες 5+

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.09 | 21.00

ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΙΑΝΟΝ ΣΤΟΝ ΑΒ - ΣΙΝΕΜΑ ΣΤΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ

EIFFEL, 2021

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: MARTIN BOURBOULON, 108'

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 5€

ΣΑΒΒΑΤΟ 10.09 | 21.00

ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΙΑΝΟΝ ΣΤΟΝ ΑΒ - ΣΙΝΕΜΑ ΣΤΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ

ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΟΥ ΚΟΥΚΟΥ, ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST, 1975

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: MILOS FORMAN, 133'

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 5€

ΚΥΡΙΑΚΗ 11.09 | 21.00

ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΙΑΝΟΝ ΣΤΟΝ ΑΒ - ΣΙΝΕΜΑ ΣΤΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΟΥ ΚΡΥΜΜΕΝΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ, LE ΤRESOR DU PETIT NICOLAS, 2021

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: JULIEN RAPPENEAU, 103'

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 5€

ΔΕΥΤΕΡΑ 12.09 | 21.00

CINOBO - COFFEE & CIGARETTES: ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΤΖΙΜ ΤΖΑΡΜΟΥΣ

ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, DOWN BY LAW, 1986

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: JIM JARMUSCH, 107'

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 5€

ΤΡΙΤΗ 13.09 | 21.00

CINOBO - COFFEE & CIGARETTES: ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΤΖΙΜ ΤΖΑΡΜΟΥΣ

Ο ΝΕΚΡΟΣ, DEAD MAN, 1995

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: JIM JARMUSCH, 121'

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 5€

ΤΕΤΑΡΤΗ 14.09 | 21.00

CINOBO - COFFEE & CIGARETTES: ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΤΖΙΜ ΤΖΑΡΜΟΥΣ

ΚΑΦΕΣ ΚΑΙ ΤΣΙΓΑΡΑ, COFFEE AND CIGARETTES, 2003

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: JIM JARMUSCH, 95'

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 5€

ΠΕΜΠΤΗ 15.09 | 21.00

IN-EDIT Greece_Bonus Track

SUMMER OF SOUL (...OR, WHEN THE REVOLUTION COULD NOT BE TELEVISED), 2021

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: AHMIR THOMPSON, 118'

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 5€

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.09 | 21.00

IN-EDIT Greece_Bonus Track

MOBY DOC, 2021

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ROB GORDON BRALVER, 92'

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 5€

ΣΑΒΒΑΤΟ 17.09 | 21.00

IN-EDIT Greece_Bonus Track

MAX RICHTER'S : SLEEP, 2020

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: NATALIE JOHNS, 99'

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: 5€

Προπώληση εισιτηρίων από το φυσικό ταμείο του χώρου και από το viva.gr και το δίκτυο μεταπωλητών του.

