Για πρώτη φορά μετά από τέσσερις δεκαετίες, οι πρωταγωνιστές της ταινίας-ορόσημο «The Breakfast Club» βρέθηκαν ξανά μαζί επί σκηνής, χαρίζοντας στο κοινό μια στιγμή γεμάτη συγκίνηση και αναμνήσεις από μια εποχή που όρισε τον νεανικό κινηματογράφο των '80s.

Σύμφωνα με το CNN, η ιστορική επανένωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Chicago Comic and Entertainment Expo, με τους Μόλι Ρίνγκγουολντ, Εμίλιο Εστέβέζ, Τζαντ Νέλσον και Άντονι Μάικλ Χολ να μοιράζονται ιστορίες από τα γυρίσματα και να τιμούν τη μνήμη του σκηνοθέτη Τζον Χιουζ, του ανθρώπου πίσω από ταινίες όπως το Sixteen Candles και το Ferris Bueller's Day Off.

«Αισθάνομαι πολύ συγκινημένη. Είναι η πρώτη φορά που βρισκόμαστε όλοι μαζί ξανά», δήλωσε η Ρίνγκγουολντ, η οποία υποδύθηκε την Κλερ στην ταινία. «Είναι η πρώτη φορά που ο Εμίλιο είναι μαζί μας. Δεν χρειάζεται πια να χρησιμοποιούμε το χαρτονένιο ομοίωμά του».

Ο Εστεβέζ, που ενσάρκωσε τον Άντριου, αποκάλυψε πως η απόφασή του να συμμετάσχει ήταν προσωπική: «Ήταν κάτι που ένιωσα ότι έπρεπε να κάνω. Μόνο για εμένα. Και το να επιστρέψω στο Σικάγο, εκεί που γυρίσαμε την ταινία, ήταν ξεχωριστό».

Η συζήτηση πήγε φυσικά στον αείμνηστο Χιουζ. «Ήταν εκείνος που μας εξήγησε τις διαφορές ανάμεσα στους νέους και τους μεγάλους», είπε ο Τζαντ Νέλσον, που υποδύθηκε τον εμβληματικό Τζον Μπέντερ. «Τώρα, ίσως θα έπρεπε να μας δείξει πού συναντιόμαστε στο τέλος. Όμως αυτό δεν θα το ζήσουμε ποτέ. Και είναι λυπηρό».

Ο Εστεβέζ πρόσθεσε με χιούμορ πως στην πρώτη τους συνάντηση... λιποθύμησε, αφού είχε βγάλει τους φρονιμίτες του την προηγουμένη. Μετά την πρώτη ανάγνωση του σεναρίου, ο Χιουζ τούς έδειξε την πρώτη εκδοχή του Sixteen Candles, στην οποία πρωταγωνιστούσαν η Ρίνγκγουολντ και ο Άντονι Μάικλ Χολ. «Δεν νομίζω ότι άντεξα ούτε μέχρι τους τίτλους αρχής», είπε γελώντας. «Ξύπνησα στο τέλος, και ο Τζαντ με κοιτάζει και λέει: "Νομίζω ότι σε απέλυσαν"».

Η Ρίνγκγουολντ, που ήταν μόλις 16 όταν γυρίστηκε η ταινία, περιέγραψε πως η εμπειρία της να παρακολουθήσει το Breakfast Club με τα παιδιά της, χρόνια μετά, άλλαξε ακόμα και τον τρόπο που βλέπει τη μητρότητα. «Ήταν σαν να βλέπεις τον εαυτό σου να μιλάει στην κόρη σου» είπε. Αν και παραδέχθηκε ότι όταν το έδειξε στη 10χρονη κόρη της ίσως να ήταν λίγο νωρίς, η συζήτηση που ακολούθησε ήταν μοναδική.

«Πρόσφατα το ξαναείδα με τα δίδυμα 15χρονα παιδιά μου, και δεν άγγιξαν τα κινητά τους ούτε μία φορά. Αυτό για μένα ήταν νίκη», πρόσθεσε χαμογελώντας.

Πηγή: skai.gr

