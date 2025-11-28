Μπομπ Άιγκερ: Δάνεισε τη φωνή του σε χαρακτήρα στην ταινία «Zootopia 2»

Οι θεατές που παρακολουθούν την ταινία animation «Zootopia 2» των Walt Disney Animation Studios ίσως να ξεχωρίζουν μια γνώριμη φωνή. Ο Μπομπ Άιγκερ, διευθύνων σύμβουλος της Walt Disney Co., παρουσιάζει την πρόγνωση καιρού σε μια σκηνή ως «Μπομπ Τάιγκερ», σύμφωνα με το THR.

Οι θεατές που μένουν για τους τίτλους τέλους της ταινίας, επιβεβαιώνουν ότι στον Μπομπ Τάιγκερ δάνεισε τη φωνή του ο Ρόμπερτ Α. Άιγκερ. Είναι ο πρώτος ρόλος σε ταινία του βετεράνου στελέχους της Disney. Ο Άιγκερ συμμετέχει στο καστ, στο οποίο περιλαμβάνονται επίσης οι Σακίρα, Κε Χιού Κουάν, Μακόλεϊ Κάλκιν, Κουίντα Μπράνσον.

Παρά την πολυετή ιστορία της Disney στα κινούμενα σχέδια, ο Μπομπ Άιγκερ δεν έχει δανείσει ποτέ τη φωνή του σε χαρακτήρα animation μέχρι τώρα. Το «Zootopia 2», συνέχεια της ταινίας του 2016 άρχισε να προβάλλεται στους κινηματογράφους στις 26 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: skai.gr

