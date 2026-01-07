Η κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» από τον Κρίστοφερ Νόλαν (Christopher Nolan), με τον Ματ Ντέιμον (Matt Damon) στον ρόλο του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης, έχει πυροδοτήσει ένα πρωτοφανές κύμα προσμονής.

Η κυκλοφορία του νέου τρέιλερ στις 22 Δεκεμβρίου έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από 37,5 εκατομμύρια προβολές, προσφέροντας μια ακόμη ματιά στην κολοσσιαία παραγωγή, η οποία γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με τη νέα τεχνολογία IMAX 70mm.

Το λαμπερό καστ συμπληρώνουν οι Αν Χάθαγουεϊ (Anne Hathaway), Τομ Χόλαντ (Tom Holland), Ρόμπερτ Πάτινσον (Robert Pattinson), Ζεντάγια, Λουπίτα Νιόνγκο (Lupita Nyong'o), Τζον Μπέρνθαλ (Jon Bernthal), Μία Γκοθ (Mia Goth), Σαρλίζ Θερόν (Charlize Theron) και Έλιοτ Πέιτζ (Elliot Page), μεταξύ άλλων.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Hollywood Reporter, η Μία Γκοθ, η οποία υποδύεται τη Μελανθώ, μίλησε για τη συνεργασία της με τον Νόλαν.

«Ήταν μια από τις σπουδαιότερες εμπειρίες της ζωής μου. Πραγματικά, ήταν κάτι το συγκλονιστικό», δήλωσε η σταρ στο κόκκινο χαλί του Παλμ Σπρινγκς, όπου βρέθηκε μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της από την ταινία «Frankenstein» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο (Guillermo del Toro).

«Είμαι θαυμάστρια του έργου του εδώ και χρόνια. Οπότε, το να έχω την ευκαιρία να τον παρακολουθήσω από κοντά να σκηνοθετεί ήταν απίστευτο. Αποκόμισα πάρα πολλά», πρόσθεσε.

Εκτός από τις υποχρεώσεις της την περίοδο των βραβείων με το «Frankenstein» και την καλοκαιρινή πρεμιέρα της «Οδύσσειας», η ηθοποιός ετοιμάζεται για το μεγάλο της ντεμπούτο στο σύμπαν του Star Wars το 2027.

Η Γκοθ θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία του Σον Λέβι (Shawn Levy), «Star Wars: Starfighter», στο πλευρό των Ράιαν Γκόσλινγκ (Ryan Gosling) και Έιμι 'Ανταμς (Amy Adams).

«Πέρασα υπέροχα και λατρεύω τον Σον Λέβι... η συνεργασία μαζί του ήταν από τις πιο διασκεδαστικές εμπειρίες που έχω ζήσει», είπε.

Η «Οδύσσεια» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους από την Universal Pictures στις 17 Ιουλίου, ενώ το «Star Wars: Starfighter» έχει οριστεί να κυκλοφορήσει στις 28 Μαΐου 2027.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

