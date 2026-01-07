«The Batman Part II»- Σε συζητήσεις ο Σεμπάστιαν Σταν για ρόλο στην ταινία

Η πολυαναμενόμενη συνέχεια του σκοτεινού έπους του Ματ Ριβς (Matt Reeves), «The Batman Part II», εξελίσσεται σε ένα από τα πιο φιλόδοξα πρότζεκτ της DC Studios, προσελκύοντας κορυφαία ονόματα από το αντίπαλο δέος της Marvel.

Σύμφωνα με το Deadline, ο Σεμπάστιαν Σταν (Sebastian Stan) βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για να ενταχθεί στο καστ της ταινίας. Αν και οι λεπτομέρειες για τον ρόλο του παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό, η είδηση έρχεται λίγο μετά την προσθήκη της Σκάρλετ Γιόχανσον (Scarlett Johansson) στο πρωταγωνιστικό καστ.

Εάν οριστικοποιηθεί η συμφωνία, ο Σταν θα πλαισιώσει τον Ρόμπερτ Πάτινσον (Robert Pattinson), ο οποίος επιστρέφει ως Bruce Wayne/Batman, σε μια παραγωγή που οι κριτικοί αναμένουν να εμβαθύνει ακόμη περισσότερο στην ψυχολογία και τη διαφθορά της Γκόθαμ Σίτι. Το σενάριο συνυπογράφουν ο Ριβς και ο Μάτσον Τόμλιν (Mattson Tomlin).

Τα γυρίσματα έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν την άνοιξη, με την επίσημη πρεμιέρα στις αίθουσες να έχει οριστεί για την 1η Οκτωβρίου 2027. Στο τιμόνι της παραγωγής θα βρίσκονται οι συν-επικεφαλής της DC Studios, Τζέιμς Γκαν (James Gunn) και Πίτερ Σάφραν (Peter Safran), μαζί με τον Ντίλαν Κλαρκ (Dylan Clark).

Η πρώτη ταινία «The Batman» αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο blockbuster για τη Warner Bros στη μετά-covid εποχή με πρωταγωνιστές τον Πάτινσον, τη Ζόι Κράβιτζ (Zoë Kravitz) και τους Τζέφρεϊ Ράιτ (Jeffrey Wright), Άντι Σέρκις (Andy Serkis), Κόλιν Φάρελ (Colin Farrell), Πολ Ντέινο (Paul Dano), Πίτερ Σάρσγκαρντ (Peter Sarsgaard), Τζον Τουρτούρο (John Turturro) και Τζέιμ Λόσον (Jayme Lawson).

Το φιλμ απέφερε εισπράξεις ύψους 369,3 εκατομμυρίων δολαρίων στο αμερικανικό box office και 772 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως.

Ο κόσμος των υπερηρωικών ταινιών αποτελεί γνώριμο έδαφος για τον Σταν, ο οποίος την τελευταία δεκαετία υποδύθηκε τον Winter Soldier με πιο πρόσφατη εμφάνιση στην ταινία των Marvel Studios, «Thunderbolts*».

Επιπλέον, πρόσφατα ξεχώρισε για την ερμηνεία του ως Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) στην ταινία «The Apprentice», η οποία απέσπασε διθυραμβικές κριτικές και του χάρισε μια υποψηφιότητα για το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

