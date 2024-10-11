Ο Τζουντ Λο στη νέα του ταινία με τίτλο «The Order», υποδύεται έναν μοναχικό πράκτορα του FBI στο Αϊντάχο, που βρίσκεται αντιμέτωπος με μια νεοναζιστική τρομoκρατική συμμορία η οποία μέσω μιας σειράς από ληστείες σκοπεύει στην ανατροπή της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Η ταινία του Αυστραλού σκηνοθέτη, Τζάστιν Κερζέλ, είναι βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα που συνέβησαν την δεκαετία του ΄80 στην πολιτεία της Ουάσινγκτον.

Το επίσημο τρέιλερ που κυκλοφόρησε δείχνει τον διάσημο ηθοποιό ως τον πράκτορα Terry Husk, να είναι πεπεισμένος ότι οι ληστείες δεν είναι έργο μικροεγκληματιών, αλλά αντίθετα μιας ντόπιας τρομοκρατικής οργάνωσης που επιδιώκει να προκαλέσει φυλετικό πόλεμο για να ανατρέψει την κυβέρνηση. Η έρευνα τον οδηγεί στον αρχηγό της τρομοκρατικής ομάδας «The Order» Bob Mathews, τον οποίο υποδύεται ο Νίκολας Χουλτ (Nicholas Hoult).

Το σενάριο υπογράφει ο Ζακ Μπέιλιν και είναι εμπνευσμένο από το βιβλίο του 1989 «The Silent Brotherhood» των Gary Gerhardt και Kevin Flynn. Το καστ του «The Order» συμπληρώνουν οι Τάι Σέρινταν, Τζέρνι Σμόλετ, Άλισον Όλιβερ και Μαρκ Μάρον. Σύμφωνα με το «Hollywood Reporter», η Vertical πρόκειται να κυκλοφορήσει την ταινία στους κινηματογράφους στις 6 Δεκεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

