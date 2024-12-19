«Warfare»: Ο πόλεμος στο Ιράκ, το θέμα της νέας ταινίας του Alex Garland

Μετά την πρεμιέρα του «Civil War» τον Απρίλιο, ο Άλεξ Γκάρλαντ επιστρέφει δυναμικά με ένα ακόμα πολεμικό δράμα. Πρόκειται για το «Warfare» το οποίο συν-σκηνοθέτησε και έγραψε με τη βοήθεια του συνεργάτη του στην προηγούμενη ταινία, πρώην πεζοναύτη και βετεράνο του Ιράκ, Ρέι Μεντόζα.

Το πρωταγωνιστικό καστ της ταινίας που διαδραματίζεται το 2006 στο Ιράκ περιλαμβάνει τους Γουίλ Πούλτερ, Τζόζεφ Κουίν και Ντι Φαραώ Γουν-Α-Τάι, ο οποίος υποδύεται τον Μεντόζα.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «μία διμοιρία Αμερικανών Ναυτικών SEAL βρίσκεται στο σπίτι μιας ιρακινής οικογένειας, παρακολουθώντας την κίνηση των αμερικανικών δυνάμεων μέσα από το έδαφος των ανταρτών. Μια βίαιη ιστορία σύγχρονου πολέμου, που δεν ειπώθηκε ποτέ άλλοτε: σε πραγματικό χρόνο και βασισμένη στη μνήμη των ανθρώπων που τον έζησαν».

Το καστ συμπληρώνουν οι Τσαρλς Μέλτον, Κόσμο Τζάρβις, Κιτ Κόνορ, Φιν Μπένετ, Τέιλορ Τζον Σμιθ, Μάικλ Γκαντολφίνι, Αντέιν Μπράντλεϊ και Έβαν Χόλτζμαν, μεταξύ άλλων.

Το πρώτο τρέιλερ που δόθηκε στη δημοσιότητα από την A24, δίνει μία πρώτη γεύση αυτής της συγκλονιστικής ιστορίας, παρουσιάζοντας τον πόλεμο από τη σκοπιά αυτών που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή.

Ο Μεντόζα κατατάχθηκε στο Ναυτικό το 1997 και υπηρέτησε για περισσότερα από 16 χρόνια ως μέλος της SEAL Team 5 και εκπαιδευτής της Land Warfare Training Detachment και της BUD/s. Σύμφωνα με το «Τhe Direct», το «Warfare» θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες εντός του 2025.

Πηγή: skai.gr

