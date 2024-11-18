Adrien Brody-Guy Pearce: Θα τιμηθούν με το Βραβείο Πρωτοπορίας στο Σινεμά

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σάντα Μπάρμπαρα θα τιμήσει με το «Βραβείο Cinema Vanguard», (Πρωτοπορίας στο Σινεμά), τους πρωταγωνιστές της ταινίας «The Brutalist», τον βραβευμένο με Όσκαρ Άντριεν Μπρόντι και τον Γκάι Πιρς, κατά τη διάρκεια της 40ης διοργάνωσής του.

Σύμφωνα με το Deadline, το «Βραβείο Cinema Vanguard», αναγνωρίζει τους ηθοποιούς που έχουν χαράξει το δικό τους μονοπάτι, αναλαμβάνοντας καλλιτεχνικό ρίσκο και συμβάλλουν σημαντικά στον κινηματογράφο.

«Τόσο ο Άντριεν όσο και ο Γκάι έχουν στο ενεργητικό τους μακροχρόνιες, επιτυχημένες και χωρίς συμβιβασμούς πορείες και στο φετινό "The Brutalist", ο καθένας τους μας δίνει την καλύτερη ερμηνεία του έως σήμερα», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του SBIFF, Roger Durling.

Σε σκηνοθεσία του Μπρέιντι Κόρμπετ, το «The Brutalist» ακολουθεί «έναν μετανάστη αρχιτέκτονα (Μπρόντι) που κάνει θραύση στην Αμερική μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δουλεύοντας για έναν σκληρό βιομήχανο (Πιρς). Σχεδιάζουν να ανεγείρουν ένα μαγευτικό κτίριο, αλλά μεταξύ τους δεν είναι όλα όπως φαίνονται. Η ένταση μεταξύ των δύο δεν κινεί μόνο την πλοκή, αλλά υποδηλώνει και τον ευρύτερο αγώνα μεταξύ καινοτομίας και παράδοσης».

Στο καστ συμμετέχουν επίσης, μεταξύ άλλων, οι Τζο Άλγουιν, Στέισι Μάρτιν και Αλεσάντρο Νίβολα. Το σενάριο υπογράφουν ο σκηνοθέτης και η Νορβηγίδα κινηματογραφίστρια, Μόνα Φάστβολντ. Η ταινία της Α24 διάρκειας 3,5 ωρών έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο 81ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και απέσπασε τον Αργυρό Λέοντα Καλύτερης Σκηνοθεσίας. Θεωρείται ένα από τα φαβορί στη φετινή κούρσα των Όσκαρ, ενώ αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αμερικανικές αίθουσες στις 20 Δεκεμβρίου. Το 40ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σάντα Μπάρμπαρα θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως 15 Φεβρουαρίου 2025.

Πηγή: skai.gr

