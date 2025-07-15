«Οδύσσεια»: Νέες φωτογραφίες των Matt Damon, Tom Holland και Zendaya από τα γυρίσματά τους στη Σκωτία (φωτό)

Ο Ματ Ντέιμον, ο Τομ Χόλαντ και η Zendaya επέστρεψαν στα γυρίσματα της «Οδύσσειας», του Κρίστοφερ Νόλαν. Ο 54χρονος Damon, ο 29χρονος Holland και η 28χρονη Zendaya εθεάθησαν στη Σκωτία, τη Δευτέρα 14 Ιουλίου 2025, καθώς συνεχίζονται τα γυρίσματα για την επόμενη ταινία του σκηνοθέτη. Ενώ το αρραβωνιασμένο ζευγάρι, Holland και Zendaya, έφτασε με ένα μικρό σκάφος, ο Ματ Ντέιμον χαιρέτησε τους φωτογράφους και εμφανίστηκε ως γνήσιος… Οδυσσέας για τις ανάγκες του ρόλου του.

New pic of Matt Damon on the set of Christopher Nolan’s ‘THE ODYSSEY’ https://t.co/5N5XmapbGX July 15, 2025

Το φιλόδοξο πρότζεκτ, με προϋπολογισμό που φέρεται να αγγίζει τα 250 εκατομμύρια δολάρια γυρίζεται εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, δια χειρός Χόιτε βαν Χοϊτέμα. Στο επίκεντρο της ταινίας βρίσκεται ο Ματ Ντέιμον, ο οποίος πρωταγωνιστεί στον ρόλο του Οδυσσέα και η επιστροφή του στην Ιθάκη μετά το τέλος του Τρωικού Πολέμου. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, θα αντιμετωπίσει τον Κύκλωπα Πολύφημο, τις Σειρήνες και την παντοδύναμη μάγισσα Κίρκη, πριν από την πολυπόθητη επανένωσή του με τη σύζυγό του, Πηνελόπη. Στο πλευρό του βρίσκονται, ο Τομ Χόλαντ στον ρόλο του Τηλέμαχου, η Σαρλίζ Θερόν ως Κίρκη, η Αν Χάθαγουεϊ στον ρόλο της Πηνελόπης και η Zendaya ως θεά Αθηνά.

Tom Holland in Scotland for the filming of Christopher Nolan’s ‘THE ODYSSEY’ pic.twitter.com/khowDT9C5l — Nolan Archive (@NolanAnalyst) July 14, 2025

Tom Holland and Zendaya in Scotland for the filming of Christopher Nolan’s ‘THE ODYSSEY’ pic.twitter.com/rJTR4FsN74 — Nolan Archive (@NolanAnalyst) July 14, 2025

Πριν από λίγες ημέρες έγινε γνωστό ότι ο πρωταγωνιστής των σειρών «Shogun» και «Warfare», Κόσμο Τζάρβις (Cosmo Jarvis), τελικά δεν θα είναι μέλος του all-star καστ της ταινίας. Το υπόλοιπο εντυπωσιακό καστ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τους Ρόμπερτ Πάτινσον, Λουπίτα Νιόνγκο, Τζον Μπέρνθαλ, Μία Γκοθ, Σαμάνθα Μόρτον, Έλιοτ Πέιτζ, Χίμες Πατέλ, Γουίλ Γιουν Λι, Μορίς Κόμπτε και Κόρεϊ Χόκινς. Η πρεμιέρα της «Οδύσσειας» στους κινηματογράφους έχει οριστεί για τις 17 Ιουλίου 2026.

Ο Cosmo Jarvis

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από λίγο καιρό διέρρευσε το πρώτο teaser-trailer για την ταινία του διάσημου σκηνοθέτη. Πολλά διεθνή μέσα έκαναν λόγο για «γκάφα», καθώς η Universal Pictures δεν κατάφερε να το κρατήσει κρυφό. Πρόσφατα, κυκλοφόρησε και η αφίσα της ταινίας με το μήνυμα «Αψήφησε τους θεούς». Με φόντο, στο κάτω μέρος, το κεφάλι ενός αρχαιοελληνικού αγάλματος, η αφίσα συνοδεύεται από το σύνθημα «Αψήφησε τους Θεούς» (Defy the Gods), τονίζοντας μαζί με τον τίτλο και το όνομα του σκηνοθέτη ότι η ταινία γυρίστηκε «εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX».

