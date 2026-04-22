Λίλι Άλεν-Τζακ Γουάιτχολ: Το νέο κινηματογραφικό δίδυμο στο «Night And Day»

Η Λίλι Άλεν και ο Τζακ Γουάιτχολ θα πρωταγωνιστήσουν στο επερχόμενο κινηματογραφικό δράμα «Night And Day», το οποίο θα κάνει πρεμιέρα αυτό το καλοκαίρι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ South by Southwest London.

Στη διασκευή του μυθιστορήματος του 1919 της Βιρτζίνια Γουλφ, η Χέιλι Μπένετ υποδύεται μια γυναίκα αστρονόμο που αγωνίζεται να ξεπεράσει τις πατριαρχικές νοοτροπίες της Βρετανίας στις αρχές του 20ου αιώνα. Η Λίλι Άλεν αναφέρεται στο καστ ως η Μαίρη Ντάτσετ, ενώ ο Τζακ Γουάιτχολ θα υποδυθεί τον Γουίλιαμ Ρόντνεϊ. Οι Τζένιφερ Σόντερς, Τίμοθι Σπολ και Σάλι Φίλιπς συμπληρώνουν το καστ.

Με την προβολή της παραγωγή θα ανοίξει η αυλαία του Κινηματογραφικού Τμήματος, Screen του SXSW London, του βρετανικού spin-off του αμερικανικού Φεστιβάλ Τεχνών που διοργανώνεται στην περιοχή Σόρντιτς της πρωτεύουσας από την 1η έως τις 6 Ιουνίου.

Το Φεστιβάλ περιλαμβάνει επίσης ομιλίες, εργαστήρια και ζωντανές παραστάσεις από τον κόσμο της μουσικής, του κινηματογράφου και της τεχνολογίας.

Θα είναι ο πρώτος σημαντικός κινηματογραφικός ρόλος για την Αγγλίδα τραγουδίστρια, η οποία εμφανίζεται σποραδικά σε ταινίες και σειρές. Στην τηλεόραση, έχει εμφανιστεί στις σειρές How To Build A Girl και Dreamland, ενώ έχει υποδυθεί και τον εαυτό της στην αυστραλιανή σαπουνόπερα Neighbours. Έχει επίσης μια επιτυχημένη καριέρα ως ηθοποιός στο θέατρο, εμφανιζόμενη στις παραγωγές του West End, όπως το 2:22 A Ghost Story και το The Pillowman του Μάρτιν ΜακΝτόνα.

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός εξακολουθεί να απολαμβάνει την επιτυχία του άλμπουμ της «West End Girl», το οποίο απέσπασε διθυραμβικές κριτικές. Είναι το πρώτο της νέο άλμπουμ μετά από οκτώ χρόνια, στο οποίο περιέγραψε λεπτομερώς τον ταραχώδη χωρισμό της από τον ηθοποιό, πρωταγωνιστή της σειράς Stranger Things, Ντέιβιντ Χάρμπορ.

Πηγή: skai.gr

