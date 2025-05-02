Δύο νέα αξεσουάρ της Ford για καλύτερη οργάνωση και ευταξία κάτω από το μπροστινό καπό

Η ηλεκτροκίνηση δεν ήρθε να αλλάξει μόνο τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε αλλά και το πως αντιλαμβανόμαστε, διαχειριζόμαστε και αξιοποιούμε τον αποθηκευτικό χώρο του ηλεκτρικού μας οχήματος.

Χάρη στην απουσία κινητήρα εσωτερικής καύσης, τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα της Ford, όπως τα νέα Explorer, Capri και Mustang Mach-E, διαθέτουν επιπλέον χώρο κάτω από το εμπρός καπό – το γνωστό στους περισσότερους ως frunk (front trunk). Αυτός ο πρακτικός χώρος προσφέρει πρόσθετη ευελιξία με στόχο την εύκολη αποθήκευση αντικειμένων, στα οποία τόσο ο οδηγός όσο και οι υπόλοιποι επιβάτες θα έχουν ασφαλή και άμεση πρόσβαση.

Αναγνωρίζοντας την πρακτική σημασία του frunk και στα τρία αυτά μοντέλα, η Ford παρουσιάζει σήμερα δύο νέα εργονομικά αξεσουάρ που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη δημιουργία ή τη βελτιστοποίηση του εμπρόσθιου αποθηκευτικού χώρου. Οι κορυφαίες αυτές λύσεις, οι οποίες προσφέρονται στα νέα Explorer, Capri και Mustang Mach-E ως εργοστασιακές επιλογές, ανταποκρίνονται ιδανικά στις ανάγκες της καθημερινότητας, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα και την άνεση. Επιπλέον, είναι απόλυτα προσαρμοσμένες στις ανάγκες της ηλεκτροκίνησης, διατηρώντας το σύνολο του αποθηκευτικού χώρου απόλυτα εργονομικό και ταυτόχρονα πλήρως εκμεταλλεύσιμο.

Σύστημα frunk για τα νέα Explorer και Capri

Το σύστημα οργάνωσης frunk για τα νέα Explorer και Capri είναι ένα ανθεκτικό πλαστικό κουτί που εφαρμόζει με ακρίβεια κάτω από το εμπρός καπό των μοντέλων αυτών, προσφέροντας επιπλέον αποθηκευτικό χώρο για μικρότερα αντικείμενα. Η εγκατάστασή του γίνεται εξαιρετικά εύκολα και χωρίς τη χρήση εργαλείων, καθώς τοποθετείται απλά σε δύο προϋπάρχουσες οπές του αμαξώματος μέσω ελαστικών ροδελών.

Το συγκεκριμένο αξεσουάρ αποδεικνύεται ιδανικό για την τακτοποίηση αντικειμένων που απαιτούν άμεση πρόσβαση, όπως τα καλώδια φόρτισης για παράδειγμα, ενώ συνοδεύεται από ένα ελαστικοποιημένο δικτυωτό κάλυμμα το οποίο εξασφαλίζει ότι το περιεχόμενο παραμένει σταθερό και προστατευμένο κατά την οδήγηση.

Θήκη αποθήκευσης με χωρίσματα για το frunk της Mustang Mach-E

Για ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία στην αποθήκευση, η Ford διαθέτει επίσης μία βαθιά πλαστική θήκη με τρία αφαιρούμενα χωρίσματα, ειδικά σχεδιασμένη για τον μπροστινό χώρο αποθήκευσης frunk της Mustang Mach-E. Η θήκη αυτή επιτρέπει την ευέλικτη οργάνωση και διαχωρισμό αντικειμένων, προσφέροντας άμεση πρόσβαση σε κάθε τι απαραίτητο.

Και τα δύο νέα αυτά αξεσουάρ αντικατοπτρίζουν την πάγια δέσμευση της Ford να προσφέρει λύσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των οδηγών των σύγχρονων ηλεκτρικών οχημάτων. Με μοντέρνα αισθητική, κορυφαία ανθεκτικότητα, απλή εγκατάσταση και έξυπνη λειτουργικότητα, συμβάλλουν στην περαιτέρω αναβάθμιση της πρακτικότητας που προσφέρουν οι κορυφαίοι αποθηκευτικοί χώροι των τριών EV. Η παραγγελία και η τοποθέτησή τους μπορεί να γίνει μέσα από το δίκτυο των επισήμων εμπόρων Ford.

Δείτε περισσότερα για το σύστημα frunk για τα νέα Explorer και Capri, εδω

Δείτε περισσότερα για τη θήκη αποθήκευσης για το frunk της Mustang Mach-E, εδώ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.