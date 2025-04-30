Τα επαγγελματικά οχήματα της Ford πρώτα σε πωλήσεις στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2025

Η Ford παραμένει ο Νο 1 κατασκευαστής σε πωλήσεις στην ελληνική αγορά στην κατηγορία των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων έως και 3,5 τόνους (LCV), καθώς τα μοντέλα της εταιρείας κατέγραψαν και τον μήνα Μάρτιο τις υψηλότερες πωλήσεις σε σύγκριση με όλους τους ανταγωνιστές της.

Με τους πελάτες να ανανεώνουν την αμέριστη εμπιστοσύνη τους στις απαράμιλλες ικανότητες, στην αδιαπραγμάτευτη αξιοπιστία, αλλά και στην τεχνολογική υπεροχή των LCV μοντέλων της εταιρείας, όπως το νέο Ranger, το Transit, το Transit Custom, το Transit Courier και το Transit Connect, η Ford ήταν η «πρωταθλήτρια» στην ελληνική αγορά και τον Μάρτιο του 2025 κατακτώντας ένα εντυπωσιακό μερίδιο που έφτασε το 30% στο σύνολο της αγοράς ελαφριών επαγγελματικών οχημάτων. Αυτό σημαίνει ότι τον περασμένο μήνα σχεδόν ένα στα τρία LCV τα οποία ταξινομήθηκαν στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου έφεραν τα σήματα της Ford.

Συνολικά για τους πρώτους τρεις μήνες του τρέχοντος έτους (Ιανουάριος-Μάρτιος 2025), η Ford παραμένει ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης της κατηγορίας LCV, με μερίδιο 30,2%.

Όπως και στο σύνολο της ευρωπαϊκής αγοράς, στην οποία το Ranger παραμένει το μοντέλο με τις υψηλότερες πωλήσεις στην κατηγορία του εδώ και 10 συναπτά έτη, το σκληροτράχηλο pick-up ήταν το όχημα στη χώρα μας με τις υψηλότερες πωλήσεις και τον Μάρτιο ανάμεσα σε όλα τα LCV μοντέλα της γκάμας Ford.

Σήμερα, το ακούραστο pick-up μοντέλο της Ford έρχεται να δώσει μια νέα πνοή στην κατηγορία καθώς, μαζί με τις υπόλοιπες εκδόσεις του, είναι τώρα διαθέσιμο σε μία ακόμα συναρπαστική παραλλαγή, η οποία συνδυάζει όλες τις γνώριμες αρετές της οικογένειας Ranger με τα πλεονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης. Το ασυμβίβαστο νέο Ranger PHEV προσφέρει όλες τις δυνατότητες που έχουν καταξιώσει το Ranger όσον αφορά την ικανότητα ρυμούλκησης (έως και 3.500 kg), το ωφέλιμο φορτίο (έως και 1 τόνο) και τις επιδόσεις εκτός δρόμου (τετρακίνηση e-4WD, κοντές/μακριές σχέσεις και μπλοκέ πίσω διαφορικό, καθώς και 43 km ηλεκτρικής αυτονομίας και μέγιστη ροπή έως και 697 Nm – τα περισσότερα από οποιοδήποτε άλλο Ranger παραγωγής.

Το καινοτόμο σύστημα κίνησης PHEV συνδυάζει τον βενζινοκινητήρα EcoBoost των 2,3 λίτρων της Ford και το 10-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο της εταιρείας με έναν ηλεκτροκινητήρα με ισχύ 75 kW και μια μπαταρία με ωφέλιμη χωρητικότητα 11,8 kWh. Χάρη και στη μέγιστη απόδοση των 279 PS, η έκδοση PHEV παράγει περισσότερη ισχύ από ένα πετρελαιοκίνητο Ranger 3.0L V6.

Πηγή: skai.gr

