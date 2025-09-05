Πρεμιέρα για τη νέα Ford Mustang Mach-E στη φετινή ΔΕΘ

Η νέα Mustang Mach-E ανανεώθηκε πρόσφατα και πραγματοποιεί το επίσημο ντεμπούτο της στην Ελλάδα στην «Auto Thessaloniki 2025», η οποία φιλοξενείται στα πλαίσια της φετινής 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η ανανέωση αυτή αποτελεί μέρος της διαρκούς προσπάθειας της Ford να προσφέρει σε όλα τα οχήματά της τα πλέον σύγχρονα και καινοτόμα χαρακτηριστικά που επιθυμούν οι ίδιοι οι πελάτες της, είτε μέσω over-the-air ενημερώσεων λογισμικού, είτε μέσω αναβαθμίσεων του hardware.

H νέα Ford Mustang Mach-E θα βρίσκεται στον εκθεσιακό χώρο της Ford Βροχίδης-Χατζής Α.Ε., στο περίπτερο 13 του διεθνούς εκθεσιακού κέντρου, όπου οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να τη δουν από κοντά και να ενημερωθούν για όλες τις ανανεώσεις που ενσωματώνει το ηλεκτρικό pony της εταιρείας, το οποίο - πέρα από την αυξημένη ισχύ και ροπή που διαθέτει ήδη από την προηγούμενη αναβάθμισή του - τώρα προσφέρει ακόμα καλύτερες επιδόσεις, βελτιωμένη άνεση, νέες τεχνολογίες, πιο σπορ εμφάνιση και περισσότερο χώρο στο εσωτερικό.

Η νέα Mustang Mach-E προσφέρει ακόμα περισσότερα

Πιο συγκεκριμένα, όλες οι αναβαθμίσεις που έχει δεχθεί η Mustang Mach-E τα τελευταία έτη έχουν οδηγήσει σε αύξηση της διαθέσιμης ιπποδύναμης και ροπής για τις περισσότερες εκδόσεις, ενώ το νέο μοντέλο προσφέρει ακόμα καλύτερη επιτάχυνση για το σύνολο των προσφερόμενων παραλλαγών του.

Παράλληλα, στη νέα Mustang Mach-E μία νέα, βελτιωμένη ρύθμιση της πίσω ανάρτησης προσφέρει ακόμα πιο ομαλή κύλιση και άνεση για τους πίσω επιβάτες, διατηρώντας ταυτόχρονα τα κορυφαία επίπεδα οδηγικής συμπεριφοράς που την έκαναν να ξεχωρίζει έναντι του ανταγωνισμού από την πρώτη στιγμή που παρουσιάστηκε.

Επιπλέον, μία νέα αντλία θερμότητας εξασφαλίζει πιο αποδοτική θέρμανση και ψύξη της καμπίνας με σημαντικά πλεονεκτήματα στην κατανάλωση ενέργειας από τη μπαταρία, συμβάλλοντας στην αύξηση της αυτονομίας, ιδιαίτερα σε πιο ψυχρές καιρικές συνθήκες.

Η νέα Mustang Mach-E διαθέτει ακόμη πιο έντονη προσωπικότητα με τρία νέα χρώματα αμαξώματος (Velocity Blue,Terrain Sand και Molten Magenta), ενώ ενισχύεται ακόμη περισσότερο η σπορ εμφάνισή της, με τις εκδόσεις Premium να διαθέτουν πλέον προστατευτικά στις αψίδες των τροχών βαμμένα στο χρώμα του αμαξώματος, όπως ίσχυε μέχρι τώρα για τις εκδόσεις GT.

Στο εσωτερικό, εκτός από το νέο σύστημα συνδεσιμότητα SYNC 4A, τη θέση του περιστροφικού επιλογέα κίνησης στην κεντρική κονσόλα έχει πάρει ένας νέος μοχλο-διακόπτης που εδράζεται στην δεξιά πλευρά της κολόνας του τιμονιού, ενώ τα χειριστήρια των υαλοκαθαριστήρων και των φλας έχουν πλέον ενσωματωθεί στο νέο «Superstalk», στην αριστερή πλευρά της. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται επιπλέον αποθηκευτικός χώρος ανάμεσα από τα εμπρός καθίσματα, χάρη σε δύο νέες θήκες που προσφέρουν περισσότερο χώρο αποθήκευσης μικρών αντικειμένων και δυνατότητα στήριξης smartphone σε όρθια θέση.

Δείτε από κοντά τα πιο πρόσφατα ΕV και PHEV μοντέλα της Ford στον εκθεσιακό χώρο της Ford Βροχίδης-Χατζής Α.Ε.

Οι επισκέπτες της φετινής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και ειδικότερα εκείνοι που θα βρεθούν στον εκθεσιακό χώρο της Ford Βροχίδης-ΧατζήςΑ.Ε., θα έχουν τη δυνατότητα να δουν για πρώτη φορά από κοντά τη νέα Ford Mustang Mach-E, καθώς και την πλήρη ηλεκτρική γκάμα των επιβατικών μοντέλων Ford, όπως το νέο Puma Gen-E με τους απίστευτα μεγάλους χώρους και τις προηγμένες τεχνολογίες, το οικογενειακό Explorer με την καινοτόμο σχεδίαση και το σπορ κουπέ Capri. Στον ίδιο χώρο, θα βρίσκονται και τα πιο πρόσφατα επαγγελματικά μοντέλα της Ford Pro, όπως η εξηλεκτρισμένη PHEV έκδοση του Ranger, αλλά και τα αμιγώς ηλεκτρικά E-Transit Van, E-Transit Custom και E-Transit Courier.

